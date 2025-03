In una recente intervista, a distanza di pochi giorni dal video da lei pubblicato in cui risponde alle critiche sul suo aspetto fisico, Millie Bobby Brown è tornata sull’argomento. Poi ha rivelato che cosa ha fatto subito dopo aver registrato lo sfogo.

La confessione di Millie Bobby Brown

Non molti giorni fa, Millie Bobby Brown è apparsa sul proprio profilo Instagram registrando un video in diretta dalla sua casa. Le sue dichiarazioni hanno colpito milioni di fan perché l’attrice ha voluto affrontar a testa alta alcune critiche che continuano ad apparire sui social.

L’interprete di Undici in Stranger Things ha puntato il dito contro tutti coloro che giudicano il suo aspetto fisico e che vorrebbero che fosse come ‘congelata nel tempo’ a quando era solo una bambina. Tuttavia sta crescendo e ha specificato che non ha intenzione di chiedere scusa per la donna che sta diventando.

Come riporta anche il profilo Entertainment Tonight, Millie Bobby Brown è stata ospite di recente a Today con Savannah Guthirie ed è tornata a parlare proprio di questo argomento:

“Sono felice che le persone abbiano concordato con il video. Non è solo dedicato alle persone che lavorano in questo settore ma anche alle ragazzine in tutto il mondo che sentono di essere prese di mira e importunate, a volte, per il loro aspetto e il modo in cui si presentano. Ho capito che non ci sarebbe mai stato un momento giusto per farmi avanti, quindi perché non farlo adesso?”.

Nell’intervista ha anche rivelato che cosa ha fatto dopo aver pubblicato lo sfogo sui social: “Ho praticamente spento il mio cellulare subito dopo perché mi sentivo un po’ sopraffatta. Ma ripeto, sono davvero felice che le persone abbiano reagito positivamente e che si siano sentite capite”.

Speriamo che questo capitolo sia chiuso una volta per tutte. Adesso non ci resta che aspettare l’uscita del nuovo film di Millie Bobby Brown, The Electric State, su Netflix.