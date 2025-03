L’attore di It Ends With Us Brandon Sklenar ha indossato una spilla per sostenere Justin Baldoni? Arriva la smentita dell’attore

La smentita di Brendan Sklenar

Brendan Sklenar non ha preso alcuna posizione a favore di Justin Baldoni come invece è stato sostenuto sul web nelle ultime ore. L’attore è stato tra i protagonisti di It Ends With Us, film che vede protagonisti proprio Baldoni (anche regista) e Blake Lively.

Un set infuocato che ha dato vita a una battaglia legale milionaria tra le due co-star, con accuse gravissime di cui abbiamo ampiamente parlato. Sklenar, che nella pellicola ispirata al romanzo di Colleen Hoover ha interpretato il ruolo di Atlas Corrigan, è rimasto in disparte e non è intervenuto nella vicenda.

Tuttavia l’attore è stato suo malgrado buttato nella mischia in seguito a un dettaglio che non è sfuggito ad alcuni fan. Nel corso della premiere del suo nuovo film, il thriller Drop, durante la SXSW, Brendan indossava una particolare spilla a forma di fiore.

Una spilla molto simile era stata indossata in qualche occasione precedente anche dallo stesso Justin Baldoni. Questo dettaglio ha fatto scaturire la teoria secondo cui Brendan Sklenar stesse inviando una sorta di messaggio di sostegno in codice all’ex collega.

L’attore ha pertanto smentito formalmente l’accusa attraverso una dichiarazione a People. “Onestamente, no. Vorrei poter dire che c’è stato. È stato un caso fortuito. Lunga vita alla spilla. Naturalmente, gli investigatori di Internet non ci hanno messo molto a notare la scelta dell’accessorio e a speculare sul suo significato“, ha dichiarato.

“Mi sono svegliato la mattina e ho visto un articolo e mi sono detto: ‘Oh, accidenti’. Non avevo letteralmente idea. Avevo l’idea di indossare una specie di spilla floreale, e quello era il colore che mi piaceva di più. Ed ecco che qualcuno l’ha indossata prima di me“, ha poi aggiunto.

In un’occasione precedente Sklenar aveva commentato la faida Lively-Baldoni con alcune dichiarazioni rilasciate a The Hollywood Reporter. “È una situazione difficile. Spero solo che tutti si ricordino di cosa parla il film e del motivo per cui l’abbiamo realizzato. Si tratta di amore. Si tratta di sostenere le donne in generale e di aiutare le persone a superare i momenti difficili“, sono state le sue parole.