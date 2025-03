Natasha Romanoff potrebbe tornare in futuro nel Marvel Cinematic Universe? Arriva la risposta definitiva di Scarlett Johansson

Scarlett Johansson e un suo ritorno nel MCU

Scarlett Johansson ha risposto una volta per tutte a una domanda che gira ormai da diverso tempo. L’uscita di scena della sua Vedova Nera dal Marvel Cinematic Universe risale ormai al 2019. Natasha Romanoff si è infatti sacrificata in Avengers: Endgame per permettere ai suoi compagni di recuperare la gemma dell’anima.

Nel 2021 tuttavia Scarlett è tornata a vestire i panni dell’eroina nel prequel Black Widow, che ha raccontato qualcosa di più sulla sua storia. Sono trascorsi ormai quattro anni dalla sua uscita di scena ma, in occasione delle uscite di altri capitoli del MCU, si continua a parlare di un ipotetico ritorno dell’attrice.

Ai tanti rumor e alle indiscrezioni che hanno fatto il giro del web ha risposto direttamente Johansson attraverso un’intervista rilasciata a InStyle. La sua risposta è diretta, netta e senza troppi giri di parole. E forse non farà piacere ai fan del personaggio.

“Natasha è morta. È morta. È morta. Ok? È solo che non vogliono crederci. Dicono: ‘Ma potrebbe tornare!’. Sentite, credo che l’equilibrio dell’intero universo sia tenuto in mano da lei. Dobbiamo lasciarla andare. Ha salvato il mondo. Lasciamole vivere il suo momento da eroe“, sono le parole di Scarlett Johansson.

Intanto la carriera dell’attrice prosegue. Il prossimo 2 luglio tornerà infatti al cinema con Jurassic World Rebirth, nuovo capitolo della saga preistorica. Scarlett ha dichiarato di essere molto entusiasta di questo imminente impegno.

“Ho visto il primo quando avevo circa 11 anni. E non era mai stato visto prima. Lo ricordo così chiaramente. La musica, il Brontosauro, tutto quanto. La prima volta che il T-Rex ha urlato, oh mio Dio, è stato trascendente“, ha ricordato l’attrice.

Al suo fianco in questo progetto Johansson troverà Jonathan Bailey, attore lanciato da Bridgerton e visto di recente anche in Wicked.