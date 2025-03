In una recente intervista, Millie Bobby Brown ha spiegato nel dettaglio perché non ha mai visto un film Marvel

Millie Bobby Brown ha spiegato il motivo per il quale non ha mai guardato un film Marvel nella sua vita. Ecco che cos’ha rivelato l’attrice durante una recente intervista con Chris Pratt.

La spiegazione di Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown si è fatta conoscere dal mondo intero grazie al ruolo di Undici nella fortunata serie TV Stranger Things. Da quel momento in poi la sua carriera è stata in ascesa e ha preso parte a diversi film come Damsel, la saga di Enola Holmes e The Electric State.

Nonostante il suo lavoro sia quello di recitare, l’attrice stessa ha dichiarato di non aver mai visto molti tra i film più famosi. In una recente intervista con Entertainment Tonight insieme a Chris Pratt, infatti, ha rivelato di non avere mai visto un lungometraggio della Marvel:

“Sai cosa? In generale, non sono per nulla brava a guardare i film. Sono una persona che vive nella natura e amo stare all’aria aperta con i miei cani o i miei animali. Passo un sacco di tempo fuori casa.

Mio marito, d’altro canto, a scorpacciate di film. Non è che non amo il cinema, ovviamente lo amo perché sono un’attrice. Solo che per 9 o 10 ore al giorno sono fuori e non metto piede in casa mia”.

Queste sue dichiarazioni hanno lasciato a bocca aperta l’intervistatore e anche Pratt, il quale ha recitato in diverse avventure del Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo, inoltre, che negli ultimi giorni si era diffuso il rumor in merito alla possibilità che Millie Bobby Brown potesse avere un ruolo in uno del prossimi progetti dell’MCU. “Lei è nella lista, non si può chiedere una star più grande di lei in questo momento“, hanno infatti esclamato i fratelli Russo.