Leila Sirianni | 16 Maggio 2024

Con la prossima stagione, Grey’s Anatomy perderà anche Midori Francis e la sua Mika Yasuda

Grey’s Anatomy tornerà con la stagione 21 ma porterà con sé qualche cambiamento tra le fila del cast. Il Grey Sloan perderà uno dei nuovi specializzandi: Midori Francis, interprete di Mika Yasuda, lascerà la serie.

Non si tratta della prima uscita di scena annunciata in vista del prossimo capitolo. Solo qualche giorno fa abbiamo appreso che anche a Jake Borelli, Levi Schmitt, toccherà il medesimo destino.

Lo show di ABC è stato sì rinnovato, ma questa decisione ha determinato anche un taglio al budget. Tale situazione pare stia venendo in parte gestita riducendo il numero di episodi in cui appaiono le varie star.

Stando a quanto riportato da Deadline, Midori Francis è al momento in trattative per tornare in qualche episodio nella stagione 21 di Grey’s Anatomy, al fine di concludere il percorso di Yasuda.

Pare si sia trattato di una decisione presa di comune accordo, o comunque ben accolta dall’attrice, dal momento che starebbe cercando di ampliare le sue prospettive e portare la sua carriera allo step successivo.

Francis è stata scelta prima della stagione 19, quando il longevo medical drama ha introdotto un nuovo gruppo di specializzandi. La star di Dash & Lily si è unita a Grey’s Anatomy insieme ad Adelaide Kane, Niko Terho, Harry Shum Jr. e Alexis Floyd.

Yasuda ha trovato rapidamente il suo posto al Grey Sloan. Teddy (Kim Raver) è diventata una mentore fondamentale per lei. La giovane dottoressa ha anche iniziato a frequentare Taryn Helm.

Per il momento questi tagli non sono da ritenersi avvisaglie di una fine imminente della serie, ma comunque staremo a vedere.