Il cammino di Mercoledì 2 sta per iniziare! La serie Netflix con protagonista Jenna Ortega nei panni della giovane di casa Addams ha ottenuto un successo senza precedenti in tutto il mondo. Grazie ai numeri ottenuti in tutto il mondo lo show è diventato la seconda serie più vista di sempre sulla piattaforma (alle spalle solo della quarta stagione di Stranger Things).

Con un risultato del genere nelle tasche era impensabile per il colosso dello streaming rinunciare a un titolo così remunerativo. E così, a distanza di diverse settimane, è arrivata la conferma ufficiale di una seconda annata della serie. I creatori del fortunato progetto, Miles Millar e Al Gough, si sono messi subito a lavoro per la scrittura delle nuove puntate.

Nel corso di un’intervista rilasciata a IndieWire i due showrunner hanno anche aggiunto che, nel nuovo ciclo di episodi, verrà approfondita l’origine latina della famiglia Addams. “È così raro trovare un personaggio iconico di questa levatura – ha dichiarato Millar – Cerchiamo davvero di trovare il modo di [evidenziarlo, ndr] in modo autentico“.

“Cosa ascoltava Mercoledì quando cresceva? Cosa avrebbe suonato Gomez? E trovare momenti in cui si possa davvero far sentire una ragazza cresciuta nel New Jersey con un genitore latino, e l’effetto che tutto ciò può avere su un’adolescente? Sicuramente in questa stagione stiamo cercando altri modi per esplorare questo aspetto“, ha anticipato.

Intanto a proposito di anticipazioni su Mercoledì 2, in molti si stanno chiedendo se Christina Ricci tornerà nuovamente nei panni di Marilyn Thornhill nelle nuove puntate. “Non credo di poterlo dire. Da parte mia, la porta è aperta. È stato così divertente interpretarla! È sempre così divertente interpretare una cattiva“, ha risposto di recente l’attrice, che in passato aveva vestito i panni anche di Mercoledì Addams.

In passato alla Ricci è stato chiesto qualche parere su Jenna Ortega, che nella serie interpreta il ruolo della protagonista. In particolare Christina ha raccontato se aveva dato qualche consiglio alla giovane collega su come affrontare la fama in giovane età.

“Jenna è così intelligente, con i piedi per terra, talentuosa e capace che non ha bisogno di alcun aiuto“, aveva risposto.