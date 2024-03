News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Marzo 2024

Mare Fuori

Gli indizi di Matteo Paolillo

Il destino di Matteo Paolillo in Mare Fuori continua a essere argomento di discussione. Se ti trovi qui su questo articolo diamo per scontato che tu abbia terminato la visione degli episodi della quarta stagione. In alternativa, ti consigliamo vivamente di non procedere con la lettura del pezzo per non imbatterti in spoiler.

Al termine della quattordicesima e ultima puntata di Mare Fuori 4 Edoardo è stato colpito alle spalle da un misterioso attentatore con una pala. Il ragazzo è stato lasciato in fin di vita ed è stato rinchiuso nella cripta dei Ricci. Chi è stato a fare tanto non è dato sapere. Quel che è certo è che trascineremo i nostri dubbi ancora per un po’.

Il destino di Edoardo però potrebbe avere una risposta anche prima della quinta stagione, già ufficialmente confermata. Qualche settimana fa infatti Matteo Paolillo ha lanciato su Instagram un ep in uscita ad aprile che sarà “il suo saluto a Edoardo“.

Sull’argomento è tornato anche Alessandro Cattelan. Durante una delle ultime puntate di Stasera c’è Cattelan c’era anche Paolillo. Si è ovviamente parlato della sua avventura in Mare Fuori e dei rumor sul suo presunto addio alla serie. “Diciamo che mi sono svegliato un po’ con il mal di testa“, ha ironizzato Matteo facendo riferimento alla grossa botta che Edoardo si è beccato nel finale di stagione.

“Non è proprio messo bene, cosa succede da qui in poi?“, prova a domandare Cattelan. “E da qui in poi chi lo sa, aspettiamo tutta la messa in onda, vediamo che succede e poi ne parliamo“, risponde Paolillo dando di fatto un appuntamento da qui a qualche settimana.

Mancano infatti altre due prime serate e poi l’appuntamento del prime time di Rai Due con Mare Fuori 4 giungerà a conclusione. Con molta probabilità al termine di questa deadline scopriremo qualcosa in più su ciò che ne sarà di Edoardo.