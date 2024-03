News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Marzo 2024

Mare Fuori

Come mai Ciro Ricci non ha rivelato ai suoi fratelli che la madre è viva? La spiegazione data dal regista di Mare Fuori 4

Il segreto di Ciro in Mare Fuori 4

I flashback di Mare Fuori 4 ci hanno raccontato l’interessante storia della mamma di Rosa Ricci. La donna, interpretata da Antonia Truppo, viene presentata nel secondo episodio della quarta stagione. Fino a poche settimane fa eravamo certi che la donna fosse morta. I flashback mostrati qua e là durante la stagione ci hanno mostrato una storia diversa.

La donna infatti, di cui ancora non conosciamo il nome, è stata infatti allontanata con la forza da Don Salvatore. Il boss del clan Ricci ha fatto credere a tutti che la moglie fosse morta. Quest’ultima era in realtà rinchiusa in una clinica psichiatrica, che ha fatto perdere le sue tracce.

A scoprire la verità sul suo conto è stato Ciro Ricci. Dopo aver saputo come sono andate le cose, Il fratello di Rosa ha fatto uscire la madre dalla clinica e l’ha portata in una località protetta. Qui quest’ultima ha potuto vivere la sua vita mentre osservava da lontano cosa accadeva ai suoi figli.

Nell’ultima puntata della quarta stagione, durante le nozze mancate tra Rosa e Carmine, la donna è apparsa in chiesa. Chi l’ha avvertita? Ci sarà finalmente un incontro tra madre e figlia nella quinta stagione? Per ora queste domande non hanno ancora una risposta ufficiale.

C’è un altro quesito che, invece, ha avuto una rapida risoluzione da parte dello stesso regista. In molti si sono chiesti come mai, una volta scoperta la verità, Ciro non abbia coinvolto i suoi due fratelli. La risposta viene data dal regista Ivan Silvestrini durante una sessione di Q&A con i fan di Mare Fuori 4.

Ivan Silvestrini – Instagram

“Perché Ciro decide di non dire a Rosa e Pietro che la mamma è viva?“, chiede un fan. “Non è specificato ma presumo che temesse avrebbero potuto dirlo a Don Salvatore. Non poteva rischiare“, ha spiegato il regista.