Scene improvvisate in Mare Fuori 4

C’è tanta improvvisazione anche in Mare Fuori 4. Nel corso delle settimane abbiamo scoperto che diverse scene e molti dialoghi che abbiamo visto nel montaggio finale sono stati in parte improvvisati dagli attori protagonisti.

A rivelare queste indiscrezioni dal dietro le quinte è stato il regista della serie, Ivan Silvestrini. Quest’ultimo da diverso tempo ha creato un appuntamento quasi settimanale con i fan in cui ognuno di loro può chiedere curiosità sulla serie.

La sessione di Q&A che Silvestrini ha aperto sul profilo Instagram viene costantemente presa d’assalto dai follower, desiderosi di scoprire qualcosa di più di ciò che accade sul set. Anche questa settimana, in concomitanza con la messa in onda degli episodi 9 e 10 della quarta stagione su Rai Due, non sono mancate le curiosità dei telespettatori.

Tra le tante domande ce n’è una che riguarda un dialogo tra i personaggi di Rosa e Carmela. Un botta e risposta tra le due, in particolare, nascerebbe dall’improvvisazione delle rispettive attrici. Lo ha confermato proprio il regista attraverso le sue Instagram stories.

“Io sono una brava ragazza“, dice Rosa in un frangente quando parte l’immediata reazione giocosa dell’amica. Ebbene, questo scambio sarebbe nato da un’improvvisazione tra Maria Esposito e Giovanna Sannino. In Mare Fuori 4 il rapporto tra le due amiche sembra essersi finalmente riconosciuto. Ma le cose potrebbero essere andate diversamente.

Secondo alcune teorie dei fan infatti potrebbe essere stata proprio Carmela ad aver tradito Rosa e aver messo mano sui soldi dei Ricci. Leggendo qualche congettura in particolare infatti, possiamo desumere che ci sia la moglie di Edoardo anche dietro l’agguato che quest’ultimo ha ricevuto alle spalle.

Che Carmela abbia deciso, in un colpo solo, di tradire suo marito e la sua migliore amica? Potrebbe sicuramente essere un’evoluzione molto interessante per un personaggio che, per ora, è rimasta per lo più in disparte.