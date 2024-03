Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 14 Marzo 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 15 marzo 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 15 marzo 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 15 marzo 2024.

Il giorno del matrimonio è arrivato e nell’emozione generale, circondata dall’affetto di tutti i suoi familiari, Rossella si accinge a fare il grande passo… Dopo aver scoperto, con rammarico e preoccupazione, che Irene era solita utilizzare il vecchio cellulare di Serena a loro insaputa, i due genitori si interrogano sul comportamento della figlia e su come metterla in guardia sui rischi delle piattaforme social e del web.

Trama puntata venerdì 15 marzo 2024

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.