Dopo il grande successo del primo ciclo di puntate, è stato annunciato che la stagione 2 di Maria Corleone si farà. I fan non stanno più nella pelle e per tale ragione vi forniamo alcune anticipazioni sulla trama e su quando inizia su Canale 5.

Maria Corleone 2 stagione si farà! News

Dal mese di luglio 2024 sappiamo che Maria Corleone 2 si farà. Lo hanno annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset.

Il pubblico non potrebbe esserne più che felice, visto che gli ascolti hanno soddisfatto abbastanza l’azienda da voler concedere una seconda stagione.

Ma quando va in onda? Per scoprire questa informazione non vi rimane che proseguire la lettura con tutte le news.

Maria Corleone 2 stagione quando esce

Ora che sappiamo che Maria Corleone 2 stagione si farà, la domanda a cui bisogna rispondere è quando esce. La data di uscita ancora non la conosciamo con precisione, ma possiamo dedurre che non sarà prima dell’inizio del 2025. L’orario dovrebbe rimanere quello delle 21:30 circa su Canale 5.

Ora che abbiamo visto qualcosa sulla programmazione e sappiamo quando uscirà Maria Corleone 2, andiamo avanti con un riassunto della prima stagione e le anticipazioni della seconda.

Come finisce la prima stagione

Come finisce la prima stagione della fiction Maria Corleone? In molti, infatti, si potrebbero chiedere che fine fa la protagonista Maria Corleone, così come suo figlio.

Nel finale, Luca e Maria riescono a salvare Giovannino e decidono di crescerlo insieme. Luca cancella il fascicolo della protagonista, che in cambio gli rivela dove trovare la commissione che sta per eleggere il nuovo capo dei capi.

Tuttavia, all’arrivo della Polizia il boss non è presente. Quest’ultimo ha intanto scoperto il tradimento di Antonio e lo fa uccidere. La serie finisce con Maria che decide di lasciare Palermo per tornare a Milano per lasciarsi il passato alle spalle.

Un uomo, però, all’inaugurazione del suo negozio le punta la pistola contro e spara, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Maria Corleone 2 stagione trama

Di che cosa parla Maria Corleone 2 stagione? Intanto, dobbiamo tenere ben chiaro in mente che non si tratta di una storia vera. Stando alle anticipazioni sulla trama sappiamo che la protagonista non è morta ma sta cercando di ritrovare la sua serenità con Luca e il figlio Giovannino.

Mentre si sta dedicando al suo nuovo lavoro nel campo della moda, però, le ombre dal passato tornano a tormentarla. Don Luciano, suo padre, riuscirà a farsi da parte oppure riapparirà nella vita della figlia?

Adesso che abbiamo scoperto qualche anticipazione in più sulla trama, non ci reta che scoprire informazioni sul cast. Come per esempio che parte fa Tosca D’Aquino in Maria Corleone.

Cast, attori e personaggi

Ma chi sono gli attori che torneranno nel cast della fiction Maria Corleone 2 stagione? Qui di seguito vi lasciamo un elenco con tutti i personaggi principali che dovrebbero fare la loro apparizione:

Rosa Diletta Rossi è Maria Corleone

Fortunato Cerlino è Luciano Corleone

Alessandro Fella è Luca Spada

Giuseppe Tantillo è Rocco Barresi

Tosca D’Aquino è Santa Nisticò

Federica De Cola è Sandra Corleone

Vittorio Magazzù è Stefano Corleone

Staremo a vedere quali altre new entry entreranno a far parte del cast completo della seconda stagione della fiction Canale 5 Maria Corleone.

Maria Corleone 2 location

Le riprese di Maria Corleone 2 stagione dovrebbero essere effettuate nelle stesse location che il pubblico ha già visto in passato.

Le puntate sono state infatti registrate a Roma (in particolare a Fiumicino) e a Palermo, ad Aspra, frazione del comune di Bagheria.

Non si esclude, ovviamente, anche l’entrata in scena di luoghi inediti che andranno ad ampliare l’ambientazione della fiction. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Maria Corleone puntate e streaming

Quante puntate ha la stagione 2 di Maria Corleone, fiction di Canale 5? In tutto, anche se le informazioni sono poche, dovrebbero essere otto. Rimaniamo in attesa di un trailer che potrebbe chiarire la situazione.

Avendo questa informazione, dunque, possiamo anche capire come vedere l’ultima puntata di Maria Corleone prima che inizi il nuovo ciclo di episodi.

Andando in onda, come già detto, su Canale 5 l’unico strumento che si può utilizzare è la piattaforma streaming Mediaset Infinity. All’interno della piattaforma, infatti, troviamo tante altre serie molto amate. Ci stiamo riferendo, per esempio, a Storia di una famiglia perbene, in attesa della conferma della terza stagione.