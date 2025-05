Martedì 29 aprile 2025 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la prima puntata della stagione 2 di Maria Corleone: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama di Maria Corleone 2

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della prima puntata di Maria Corleone 2, in onda il 29 aprile 2025, vediamo velocemente cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo.

La nuova stagione vedrà Maria Corleone alle prese con l’eredità mafiosa di suo padre, Don Luciano, con la quale tagliare i ponti sembra un’impresa veramente impossibile.

Maria vorrebbe ritrovare la serenità a fianco di Luca e del figlio Giovannino e affermarsi nel lavoro, dedicandosi alla sua linea di moda, ma il passato sembra non volerle lasciare tregua.

Anticipazioni sulla prima puntata di Maria Corleone 2, 29 aprile

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata, Tony Zerilli ha provato ad uccidere Maria Corleone alla sfilata della Lady By Corleone e nel caos che segue riesce a fuggire.

Sulle tracce di Tony che rappresenta ancora un pericolo mortale per Maria, si getta il padre di Maria, il latitante Don Luciano incapace di tollerare quello che è accaduto.

Dall’altro lato, anche la polizia guidata dal PM Luca Spada, ex compagno di Maria e padre del piccolo Giovannino, che Maria ha fatto adottare a sua sorella Sandra, indaga su Tony.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata di Maria Corleone 2, in onda il 29 aprile 2025.

Dove vedere in streaming la prima puntata

Essendo una fiction di Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Maria Corleone 2 anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo la seconda stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Maria Corleone 2 vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.