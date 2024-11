Madelyn Cline defollow Rudy Pankow

Che sia successo (o stia succedendo) qualcosa tra gli attori di Outer Banks sembra ormai fuori discussione. La sconvolgente uscita di scena di Rudy Pankow ha fatto molto parlare non soltanto perché, appunto, si è trattato di un addio inaspettato.

Fanno molto discutere le presunte tensioni sul set della serie soprattutto tra l’interprete di JJ e Madison Bailey, che nello show interpreta il ruolo di Kiara. Indiscrezioni che metterebbero in mezzo anche le rispettive compagne dei due attori ma che sono state immediatamente contraddette dagli addetti ai lavori.

Nelle passate settimane si è a lungo discusso delle presunte controfigure che sarebbero state utilizzate da Pankow e Bailey in alcune scene romantiche dei loro personaggi. Con l’uscita di scena il gossip è divampato nuovamente. Al centro al fianco di Rudy però non ci è finita Madison Bailey ma la sua collega Madelyn Cline.

Diversi fan hanno notato infatti che il profilo Instagram ufficiale dell’attrice ha smesso di seguire quello di Rudy Pankow. Non solo. Sempre secondo quanto riportato dai seguaci infatti Cline avrebbe defollowato anche la fidanzata di lui, Elaine Siemek.

Madelyn Cline defollowa Rudy Pankow

Non sappiamo se si tratti di un bug o se sia una scelta consapevole e voluta da parte dell’attrice. Quello che è certo, come dimostra lo screenshot qui in alto, è che Rudy non è più presente nella lista dei seguiti.

Sul web viene anche riportato che Cline avrebbe caricato nella giornata di ieri il famoso meme di una bambina che guarda la telecamera soddisfatta mentre la sua casa in fiamme. Nel momento in cui scriviamo l’articolo però questa immagine non è più presente nelle sue storie, quindi non possiamo dare questa notizia con assoluta certezza.

Il drama sul set di Outer Banks diventa pertanto sempre più reale. Cosa è successo di talmente “grave” da provocare questa reazione (o presunta tale) di Madelyn Cline?