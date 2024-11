Candice King sui Klaroline

Se nemmeno Candice King è riuscita a superare i Klaroline (e il loro mancato happy ending) chi siamo noi per farlo? La storia lavorativa dell’attrice è indubbiamente collegata a quella di Caroline Forbes. King ha vestito i panni di questo personaggio per l’intera durata di The Vampire Diaries.

Visto il successo dello show, e in particolar modo della liason che ha unito per un po’ di tempo Caroline con Klaus, Candice ha anche avuto un ruolo ricorrente nella quinta e ultima stagione di The Originals, primo fortunato spin-off di TVD. In seguito è tornata a interpretarla come special guest star anche in Legacies.

In tutte le serie in cui è apparsa però c’è una costante: il mancato endgame per la coppia! I fan non hanno accettato di buon grado questa scelta degli sceneggiatori. E, a quanto pare, neanche la stessa protagonista.

Negli ultimi giorni Candice King ha riacceso in maniera ironica il sentiment dei fan del mondo creato da Julie Plec. L’attrice ha pertanto seguito un trend molto virale in queste settimane su TikTok.

Nei video che seguono questa tendenza gli utenti fanno delle affermazioni senza mostrare, almeno inizialmente, il proprio volto. Successivamente gli stessi fingono di girare per sbaglio la fotocamera rivelando chi si nasconde dietro.