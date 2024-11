Oltre che per il ruolo di Glinda, che poi ha ottenuto, Ariana Grande ha sostenuto per sbaglio un provino per quello di Elphaba

Ariana Grande e il provino per Elphaba

Ariana Grande ha sempre sognato di interpretare il ruolo di Glinda in Wicked. Ma, a quanto pare, avrebbe sostenuto per errore anche un provino per la sua ‘nemesi’ Elphaba. A raccontarlo è stato il regista del film Jon M. Chu nel corso di un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

Quest’ultimo ha infatti rivelato che non è mai stato interessato a far interpretare la parte di Cynthia Erivo all’attrice/cantante. Neanche Grande ha mai preso in considerazione di diventare Elphaba. Tuttavia, per errore, Ariana ha sostenuto un provino anche per lei.

“Stavamo ricevendo messaggi contrastanti. Io pensavo: ‘Certo che viene per Glinda’. E poi il mio direttore di casting mi ha detto: ‘No, credo che lei pensi di entrare per Elphaba’. E io: ‘Non era questo il piano’. E loro: ‘Beh, l’ha preparata’“, ha spiegato il regista.

Nonostante infatti Ariana Grande abbia più volte sostenuto che il ruolo dei suoi sogni fosse quello di Glinda, all’ufficio casting avevano preso in considerazione di farle interpretare Elphaba.

“La cosa divertente è che prima di questo, pubblicamente, io e Cynthia avevamo cantato solo le canzoni opposte – ha poi aggiunto Ariana – Io avevo cantato solo ‘The Wizard and I’ e lei aveva cantato solo ‘Thank Goodness’ pubblicamente“.

“Lei era gentile con me e io con lei – ha dichiarato Chu – L’abbiamo lasciata fare. Ma nella mia mente pensavo: ‘Perché sta cantando Elphaba in questo momento?’. Forse perché le ha cantate in passato, ma per me è sempre stata una Glinda. Non ci conoscevamo abbastanza da poter dire: ‘Va bene, chiariamoci. Siamo qui per Glinda. Giusto?’“

Intanto il film sta ottenendo un enorme successo al botteghino. Nel weekend di apertura il musical ha superato i 114 milioni di dollari di incasso. Wicked ha vinto la sfida diretta contro Il Gladiatore 2, quella che è stata ribattezzata Glicked.