3 Set chiuso per Madelaine Petsch

Le riprese del nuovo film di Madelaine Petsch sono state interrotte a causa del covid. Qualche settimana fa l’attrice di Riverdale è stata annunciata come protagonista della pellicola Jane, prodotto da una startup. Il ciak sarebbe dovuto avvenire in New Mexico ma tutto è stato interrotto dopo che due membri della produzione sono risultati positivi al covid. A dare informazioni più precise in merito alla situazione è stato Variety.

Secondo quanto trapelato online né Madelaine, che è anche produttrice del film oltre che protagonista, né altri attori sono risultati positivi al tampone. In una dichiarazione ufficiale la Creator Plus ha detto che i casi sono stati rilevati nonostante siano stati seguiti “rigorosi protocolli di test giornalieri di sicurezza“. “Di conseguenza, abbiamo immediatamente programmato un arresto di sei giorni, che è iniziato ieri (come una mezza giornata) dal caso iniziale che abbiamo ricevuto – si legge nella nota – Tutti gli attori principali stanno continuando a risultare negativi al test nonostante l’esposizione“. Questo è soltanto l’ultimo dei casi di covid registrati su un set televisivo che hanno costretto a uno stop delle riprese.

In passato era già accaduto alla quarta stagione di Elite, dopo che uno dei protagonisti era risultato positivo. Di recente un problema simile si è avuto anche sul set della seconda annata di Bridgerton, le cui riprese sono ricominciate solo negli ultimi giorni dopo un lungo stop. E poi ancora casi di positività anche durante i ciak del nuovo film de La sirenetta in Sardegna, di American Horror Story 10 e di Westworld. Problemi, infine, anche durante le riprese di House of the Dragon, lo spinoff di Game of Thrones.

Insomma, Madelaine Petsch è in ottima compagnia. Intanto la prossima settimana l’attrice tornerà finalmente in onda con la seconda metà della quinta stagione di Riverdale che manca ormai da diversi mesi.

