25 Gennaio 2024

Tutti i vincitori dei Ciak d’Oro 2023

Alla mezzanotte del 24 gennaio 2024 si sono concluse le votazioni per eleggere i vincitori dei Ciak d’Oro 2023, decretati dalla scelta popolare per buona parte delle categorie, come ad esempio miglior film, miglior regia e miglior attore/attrice.

Le varie tornate per votare hanno raccolto qualcosa come 225 mila voti, circa 90 mila solamente per quella finale. Lanciamoci, dunque, alla scoperta di chi ha trionfato quest’anno! Di seguito vi riportiamo i podi di ciascuna categoria.

Miglior film drammatico

Mia 39.12% Le otto montagne 18.26% Cento domeniche 13.80%

Miglior film commedia

Grazie ragazzi 26.19% Tre di troppo 22.19% Mixed by Erry 14.69%

Miglior regia

Ferzan Ozpetek 32.34% Antonio Albanese 19.28% Riccardo Milani 14.48%

Miglior regista esordiente

Michele Riondino 46.38% Alessandro Marzullo 31.40% Giuseppe Fiorello 7.47%

Ciak d’Oro 2023 vincitori: rivelazione dell’anno

Damiano Gavino 40.13% Domenico Cuomo 19.91% Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro 15.59%

Miglior locandina

C’è ancora domani 34.98% Io capitano 15.95% Mimì – Il principe delle tenebre 15.46%

Miglior attrice

Linda Caridi 29.26% Teresa Saponangelo 16.57% Miriam Leone 16.47%

Miglior attore

Michele Riondino 38.81% Edoardo Leo 25.10% Christian De Sica 15.62%

Ciak d’Oro 2023 vincitori: miglior canzone

Diodato “La mia terra” 89.01% Liberato “O dj (Don’t Give Up)” 5.74% Levante “Leggera” 5.25%

In conclusione, ricordiamo che ad aggiudicarsi il Superciak d’oro è stata Paola Cortellesi, protagonista di C’è ancora domani.

L’attrice ha ricevuto il premio alla Galleria del Cardinale Colonna, a Roma, nel corso di un cocktail party in onore dei vincitori, tenutosi il 20 gennaio.