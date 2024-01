Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 25 Gennaio 2024

tom holland

Tom Hollander ha rivelato di aver ricevuto una volta un bonus in denaro per The Avengers, destinato a Tom Holland

Tom Hollander è stato scambiato per Tom Holland

Tom Hollander è un attore britannico noto per Orgoglio e Pregiudizio, Pirati dei Caraibi e The White Lotus: presenta, dunque, una carriera ben distinta dal suo quasi omonimo Tom Holland.

Questo fatto, però, non basta ad evitare qualsiasi tipo di fraintendimento o confusione tra le due star dal nome simile.

Durante una recente apparizione a Late Night With Seth Meyers, l’attore di The White Lotus ha scherzato dicendo che non è facile condividere quasi il cognome con la star di Spider-Man.

Nonostante Hollander circoli nell’industria da più tempo, essendo più grande, Holland ha raggiunto una fama davvero incredibile grazie principalmente al suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

Tom Hollander ha spiegato che, anche se non viene mai scambiato per strada con Tom Holland, i loro cognomi simili continuano a causare confusione.

Tale somiglianza ha addirittura generato un equivoco importante in passato, che la star di The White Lotus ha deciso di raccontare durante questa recente intervista.

Stando alle sue parole, una volta la sua stessa agenzia l’aveva confuso con Tom Holland. Gli aveva infatti recapitato via e-mail un documento che attestava il pagamento di un bonus destinato all’attore del MCU per uno dei film sugli Avengers.

Le persone nel dipartimento contabile della mia agenzia si sono confuse. Siamo stati brevemente nella stessa agenzia. Ed è stato un momento terribile. Ero andato a vedere un amico che stava facendo teatro in Inghilterra… Mi ero seduto compiaciuto in platea dopo aver fatto uno show della BBC per 30.000 dollari… All’intervallo avevo controllato la mia email e ne avevo ricevuta una dall’agenzia che diceva “Documento di pagamento per il primo bonus al botteghino di The Avengers”.

Così riporta anche THR. Dal momento che non aveva recitato in quel film, aveva intuito che ci doveva essere stato un errore. Nonostante ciò aveva comunque aperto la mail.

Era una somma di denaro stupefacente. Non era il suo stipendio. Era il suo primo bonus al botteghino. Non l’intero bonus al botteghino, il primo. Ed era più denaro di quanto ne avessi mai [visto]. Era una somma a sette cifre.

Attualmente Tom Hollander sta facendo il giro di interviste per promuovere Feud: Capote vs. The Swans di Ryan Murphy, serie in cui interpreta Truman Capote.