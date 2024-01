Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 25 Gennaio 2024

Barbie

Simu Liu ha condiviso la sua delusione riguardo l’esclusione di Margot Robbie e Greta Gerwig dalle nomination agli Oscar come migliore attrice e regista per Barbie.

Dalle nomination agli Oscar 2024 Barbie ha ottenuto 8 candidature, ma il pubblico è rimasto sbalordito nello scoprire che la regista, Greta Gerwig, e l’attrice protagonista, Margot Robbie, non hanno ricevuto una nomination nelle due categorie. Invece, Ryan Gosling e America Ferrera hanno ottenuto una candidatura come miglior attore e attrice non protagonista.

Simu Liu, che ha interpretato una versione di Ken in Barbie, ha criticato la loro assenza con un post su X.

“Essere coinvolto anche se in piccola misura mi ha dato un’idea di quanto duramente Greta e Margot abbiano dovuto lottare per realizzare Barbie e di quanto abbiano lavorato in modo impeccabile. Insieme hanno dato vita a un movimento, hanno toccato il mondo e rinvigorito il cinema. Meritano tutto. SONO tutto”.

Anche America Ferrera e Ryan Gosling hanno criticato l’esclusione di Gerwig e Robbie dalle due categorie, nonostante entrambe abbiano ottenuto una candidatura per la Sceneggiatura non originale e come produttrice per il Miglior Film.

Vi ricordiamo che le candidate come migliori attrici protagoniste sono Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Carey Mulligan (Maestro), Sandra Hüller (Anatomia di una caduta) e Emma Stone (Povere creature). Invece per Miglior regia troviamo Justine Triet (Anatomia di una caduta), Jonathan Glazer (La zona d’interesse), Yorgos Lanthimos (Povere creature!), Christopher Nolan (Oppenheimer) e Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon).

Voi cosa pensate di questa situazione?