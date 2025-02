AL cinema è in arrivo il film horror Bad Boy, dai produttori di Longlegs e M3gan, con Lili Reinhart come protagonista

Bad Boy: il nuovo film horror con Lili Reinhart nel cast

Prossimamente è in arrivo Bad Boy, un film horror che racconta la lotta di una giovane donna per sfuggire a un serial killer attraverso gli occhi del suo fedele cane. La protagonista sarà Lili Reinhart, che tutti ricordiamo per il suo ruolo in Riverdale.

Dal produttore di Longlegs, Dave Caplan, e dagli stessi creatori di M3gan, Adam Hendricks e Greg Gilreath di Divide/Conquer, il film vedrà protagonisti il premio Oscar Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once) e Lili Reinhart (Hustlers). Il regista Jacob Chase si occuperà della sceneggiatura di Travis Braun. Il progetto sarà interamente finanziato dalla società di Dave Caplan, C2, e le riprese inizieranno ad agosto in Canada. Attualmente è in corso il casting per il cane protagonista, che dovrebbe essere un terrier.

Black Bear, che ha già prodotto il successo al botteghino Longlegs e ha anticipato l’horror Monkey, sta puntando su questo genere, sempre più diffuso a livello internazionale.

La trama di Bad Boy recita: Gary è un cane fedele che ama il suo padrone, Cameron (Ke Huy Quan). Vive felice, tra coccole e premi. Tuttavia, non gli è permesso entrare nel seminterrato. Se potesse, scoprirebbe una ragazza (Lili Reinhart) prigioniera, la cui unica speranza di salvezza dipende proprio da lui.

Il regista Chase ha dichiarato: “Amo i cani più delle persone e sono stanco di vederli morire nei film horror! Sono i nostri migliori amici e credo che sia giunto il momento che un cane sia l’eroe. Bad Boy sarà una rivisitazione originale e profondamente coinvolgente di un thriller horror.”

Alle star di Riverdale sembra interessare particolarmente il genere horror, dato che negli ultimi anni Cole Sprouse è apparso nel film Lisa Frankenstein, mentre Madelaine Petsch è il volto della nuova trilogia di The Strangers.

Ke Huy Quan, recentemente visto in Loki su Disney+, ha diversi progetti in arrivo, tra cui Love Hurts e The Electric State su Netflix. Lili Reinhart, famosa per Riverdale e Hustlers, recita attualmente nella serie Hal & Harper, presentata al Sundance Film Festival di quest’anno.