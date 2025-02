Ashley Benson condivide le prime foto della figlia

La celebre attrice Ashley Benson ha emozionato i fan condividendo per la prima volta le foto della figlia Aspen. La star di Pretty Little Liars ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che mostrano la piccola Aspen.

Ashley Benson ha anche condiviso alcuni teneri selfie in cui madre e figlia posano insieme davanti allo specchio, sfoggiando entrambi degli chignon spettinati. Questi momenti intimi hanno conquistato il cuore dei follower, che hanno inondato il post di commenti affettuosi e complimenti.

Ashley Benson e Brandon Davis si sono messi insieme agli inizi del 2023. Dopo alcuni mesi di frequentazione, la coppia ha annunciato il fidanzamento, per poi convolare a nozze nel novembre dello stesso anno. Il loro amore si è coronato con l’arrivo della piccola Aspen, nata nel febbraio 2024.

L’attrice negli ultimi anni si è allontanata dal mondo della recitazione, apparendo in pochi progetti come i film McVeigh, Mob Land e la serie Wilderness. Tuttavia ha in programma il biopic Good Side of a Bad Man, diretto da K. Asher Levin. A oggi non sappiamo però quando uscirà il film.