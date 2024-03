Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 25 Marzo 2024

Fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco

Le Indagini di Lolita Lobosco 4 si fa? News sul futuro della fiction con Luisa Ranieri e le anticipazioni su trama, cast, uscita e streaming.

Le Indagini di Lolita Lobosco 4 si fa? News e anticipazioni

Il 25 marzo 2024 si conclude un nuovo ciclo di indagini per Lolita Lobosco, il vicequestore protagonista della serie di romanzi di Gabriella Genisi, che hanno dato vita alla fiction di Rai 1.

Ritroveremo la poliziotta alla guida di altri casi prossimamente? Questo senza dubbio è quello che sperano gli appassionati, ma ad oggi non abbiamo ancora notizie certe al riguardo.

In un’intervista a Io Donna, riportata anche dal Corriere di Bari, l’attrice protagonista Luisa Ranieri ha fornito qualche aggiornamento che purtroppo non è esattamente promettente:

Credo che adesso ci prenderemo una pausa di un paio d’anni, poi vedremo. Con la Zocotoco, la nostra casa di produzione, stiamo lavorando ad altri progetti.

C’è quindi la possibilità di una lunga attesa prima di poter rivedere in azione Lolita Lobosco e tutta la sua squadra, comprese mamma e sorella, in una stagione 4. Staremo a vedere.

Quando esce Le Indagini di Lolita Lobosco 4

Affrontato per quanto possibile questo primo punto, passiamo ad un altro tema di grande interesse per il pubblico: quando inizia Le Indagini di Lolita Lobosco 4 stagioni su Rai 1?

Ovviamente ad oggi non ci sono notizie al riguardo. Come anticipato, infatti, non sappiamo ancora se la fiction tornerà in scena con nuove puntate.

Ipoteticamente, comunque, i nuovi episodi potrebbero andare in onda a partire dal 2025 nella migliore delle ipotesi.

Non appena avremo maggiori dettagli circa il futuro della fiction con Luisa Ranieri e nel caso la data di uscita di della stagione 4, vi aggiorneremo.

Cast, attori e personaggi

Quali attori e personaggi potremmo ritrovare nel cast di un’eventuale stagione 4 de Le Indagini di Lolita Lobosco? Come primo nome ci verrebbe da dire quello di Luisa Ranieri.

Quest’ultima veste, infatti, i panni della protagonista Lolita Lobosco. Al suo fianco, nel caso, potremmo poi rivedere anche i seguenti nomi:

Jacopo Cullin è Raffaele “Lello” Esposito

Mario Sgueglia è Angelo Spatafora

Lunetta Savino è Nunzia

Bianca Nappi è Marietta Carrozza

Giulia Fiume è Carmela Lobosco

Corrado Nuzzo è di Tonio

Camilla Diana è Caterina

Claudia Lerro è Porzia

Maurizio Donadoni è Trifone

Ninni Bruschetta è il questore Jacovella

Nel corso della terza stagione, inoltre, si è aggiunto Daniele Pecci nei panni di Leon. Scopriremo più avanti il suo destino. Le Indagini di Lolita Lobosco è una produzione Rai Fiction, Bibi Film e Zocotoco.

Quante puntate e durata degli episodi

Ad oggi non sappiamo quante puntate e quanti episodi potrebbero comporre la stagione 4 de Le Indagini di Lolita Lobosco, dal momento, tra l’altro, che non sappiamo se si farà.

I primi tre capitoli hanno avuto ciascuno 4, 6 e di nuovo 4 episodi, della durata di circa 130 minuti. Le stesse cifre si potrebbero, quindi, ripresentare. Torneremo sul numero delle puntate non appena ne sapremo di più.

Le Indagini di Lolita Lobosco 4 streaming

Dove vedere in streaming Le Indagini di Lolita Lobosco, inclusa nel caso la stagione 4? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate verrebbero caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.