Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 18 Marzo 2024

Fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco

Lunedì 25 marzo 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta ed ultima puntata della stagione 3 della fiction Le Indagini di Lolita Lobosco: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 3, in onda il 25 marzo 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Lolita è alle prese con il suicidio di una giovane imprenditrice agricola, che tuttavia non la convince.

La poliziotta sospetta infatti che si tratti di un omicidio camuffato da suicidio ai danni di una donna troppo intraprendente e progressista.

Forte continua a ripeterle che non ci sono prove. D’altronde, però, da quando si è trasferito a casa di Lolita i due si confrontano e battibeccano tutto il giorno, proprio come una strana coppia di vecchia data.

Anticipazioni sulla quarta e ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 del 25 marzo

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata di Le Indagini di Lolita Lobosco 3, intitolata Un brutto affare, un cadavere senza nome emerge dalle acque di un laghetto di campagna.

Lolita e i suoi si mettono alla ricerca di un qualsiasi indizio che li avvicini alla soluzione di un caso misterioso che sembra privo di una spiegazione logica.

La Lobosco si butta a capofitto nell’indagine. Dà fondo a tutto il suo intuito investigativo, cercando di non pensare all’altra questione che non la fa dormire.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri, in onda il 25 marzo 2024.

Dove vedere in streaming la quarta e ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 3

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Le Indagini di Lolita Lobosco anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime due stagioni e piano piano viene caricata anche la terza.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Solo la prima era eccezionalmente disponibile prima della messa in onda.