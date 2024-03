Lolita Lobosco 3: quando inizia, anticipazioni e streaming

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 18 Marzo 2024

Fiction Rai

Rai 1 si appresta ad accogliere la stagione 3 de Le Indagini di Lolita Lobosco: scopriamo insieme tutte le news sui nuovi episodi, da quando inizia la messa in onda, alle anticipazioni sulla trama.

Lolita Lobosco 3 quando inizia su Rai 1

Luisa Ranieri torna a vestire i panni del vice questore di polizia Lolita Lobosco nella stagione 3 della fiction: curiosi di sapere quando inizia il nuovo ciclo?

Secondo quanto riportato da davidemaggio.it, con conseguente conferma della Rai, la prima puntata andrà in onda il 4 marzo, prendendo il posto della nuova fiction Gloria.

Anticipazioni sulla trama di Lolita Lobosco 3

Passando alla trama della terza stagione, sfortunatamente non abbiamo a disposizione una vera e propria sinossi generale. Ogni puntata, però, seguirà un’indagine a sé.

Il filo conduttore resta la protagonista e la storia della morte del padre, che la tormenta sin dall’adolescenza. Nel corso del secondo capitolo qualcosa si è smosso.

Luisa Ranieri stessa, poi, ha rilasciato alcune anticipazioni sulla trama de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 a DiPiù TV. Alla rivista, l’attrice ha dichiarato:

In queste nuove puntate ci saranno tante novità, a cominciare dalle questioni di cuore.

Dopo la fine della relazione con il giornalista Danilo, nell’ultima puntata della seconda stagione, la vice questore si lascia andare con Angelo, per venire poi a sapere che quest’ultimo ha avuto un ruolo nella morte del padre.

Nei prossimi episodi, nuove appassionanti indagini impegneranno Lolita Lobosco e un incontro inaspettato proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Procediamo con le anticipazioni settimanali:

Cast, attori e personaggi

Nel cast de la stagione 3 de Le Indagini di Lolita Lobosco ritroviamo, come annunciato in apertura, Luisa Ranieri.

L’attrice riporta in scena la sua Lolita e dividerà ancora lo schermo con Giovanni Ludeno, interprete di Antonio Forte. Con loro, inoltre, rivediamo anche i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Jacopo Cullin è Raffaele “Lello” Esposito

Mario Sgueglia è Angelo Spatafora

Lunetta Savino è Nunzia

Bianca Nappi è Marietta Carrozza

Giulia Fiume è Carmela Lobosco

Corrado Nuzzo è di Tonio

Camilla Diana è Caterina

Claudia Lerro è Porzia

Maurizio Donadoni è Trifone

Ninni Bruschetta è il questore Jacovella

Al cast si è poi aggiunto Daniele Pecci, nei panni di Leon, nuovo interesse amoroso della protagonista. Le Indagini di Lolita Lobosco è una produzione Rai Fiction, Bibi Film e Zocotoco. La regia passa dalle mani di Luca Maniero a quelle di Renato De Maria.

Numero degli episodi e durata delle puntate

Quante puntate conta la stagione 3 de Le Indagini di Lolita Lobosco? In passato abbiamo avuto un capitolo da 4 e uno da 6. Con il terzo si torna alle origini, ovvero 4 puntate. Ecco i titoli:

Prima puntata Le Indagini di Lolita Lobosco 3×01 streaming : Volo pindarico

: Volo pindarico Seconda puntata Le Indagini di Lolita Lobosco 3×02 streaming : Se vuoi morir

: Se vuoi morir Terza puntata Le Indagini di Lolita Lobosco 3×03 streaming : Terrarossa

: Terrarossa Quarta puntata Le Indagini di Lolita Lobosco 3×04 streaming: Un brutto affare

Lolita Lobosco 3 streaming

Dove vedere in streaming Lolita Lobosco, inclusa la stagione 3? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate vengono caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.