Lunedì 18 novembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della stagione 4 de L’Amica Geniale: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata de L’Amica Geniale, in onda il 18 novembre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Elena, dopo il successo del romanzo e gli anni trascorsi con Nino in Francia, vuole vivere a Napoli con le figlie, Dede ed Elsa. Ma tornata lì, scopre da Lila che Nino è ancora con sua moglie.

Nino affitta un appartamento a Napoli, in via Tasso, ma Elena lo lascia, stanca delle sue scuse. Costretta da Adele, riprende le figlie e si trasferisce da Mariarosa e Franco. Dopo il suicidio di Franco, accetta di vivere con Nino.

Anticipazioni sulla seconda puntata de L Amica Geniale 4

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata de L’Amica Geniale 4, nell’episodio 3, intitolato I Compromessi, nel rione, Lila è ormai benvoluta da tutti per via della sua generosità.

Elena decide di lasciarle le figlie mentre lei e Nino sono a New York. Di ritorno dal magnifico viaggio, sia Lila che Elena si rivelano di essere incinta. Nino è felice della buona novella ed Elena vuole fidarsi di lui nonostante continui a condurre una doppia vita.

Nell’episodio 4, intitolato Il Terremoto, Lila insiste con l’amica di non fidarsi di Nino; Elena è turbata, cosa sa su Nino e cosa altro sa su Alfonso e Michele? Senza figli, le due amiche passano la giornata insieme al rione.

Qui, Marcello ha da tempo introdotto la droga. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata de L’Amica Geniale 4, in onda il 18 novembre 2024.

Dove vedere in streaming la seconda puntata de L Amica Geniale 4

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere L’Amica Geniale 4 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo la prima stagione e piano piano viene caricata anche la seconda.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, le puntate de L’Amica Geniale 4 vengono rilasciate in streaming nel catalogo della piattaforma.