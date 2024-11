Outer Banks 5, Rafe al posto di JJ?

La quarta stagione è da poco terminata (e non ci siamo ancora ripresi del tutto) ma c’è chi già pensa a Outer Banks 5. La serie è stata ufficialmente rinnovata da Netflix per una quinta e ultima annata.

Rivedremo pertanto il gruppo dei Pogues per un’ultima volta ma, in seguito a quanto accaduto nell’ultimo episodio, non saranno tutti presenti. Se non hai ancora terminato la visione della seconda parte della quarta stagione ti consigliamo di fermare sin da ora la lettura del pezzo.

Come ormai noto infatti JJ è stato tragicamente ucciso durante il decimo e ultimo episodio. A pugnalarlo a morte è stato Groff, colui che abbiamo scoperto essere il suo papà biologico. Un colpo di scena a tratti inaspettato che ha scatenato le reazioni disperate dei fan ma anche le prime teorie.

In molti infatti hanno iniziato a domandarsi cosa accadrà ai Pogues adesso. Rimarranno in cinque o ci sarà qualcuno che sostituirà il compianto JJ? Secondo questa teoria la seconda opzione potrebbe essere quella scelta dagli sceneggiatori.

In molti ritengono che sarà proprio Rafe a prendere il posto del personaggio interpretato da Rudy Pankow in Outer Banks 5. In molti hanno infatti notato un cambiamento nella figura del fratello di Sarah. Nelle ultime puntate quest’ultimo ha deciso di seppellire momentaneamente l’ascia di guerra con i Pogues e di aiutarli nella loro missione in Marocco.

E se questa tregua diventasse definitiva? Se il personaggio di Drew Starkey iniziasse a cambiare rotta e a mettersi in maniera definitiva dalla parte di John B e i suoi amici?

C’è chi ha notato in Rafe un alter ego perfetto del compianto JJ. I due personaggi hanno infatti delle caratteristiche molto simili, come l’irruenza e l’istinto. Inoltre si parla ormai da diverse settimane di una possibile liason tra Rafe e Kiara.

Di questo hanno parlato di recente anche i creatori dello show, lasciando intendere che non si tratta di una remota possibilità.