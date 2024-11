Nuovo film per Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon diventa ogni giorno di più un volto di punta Rai. L’attore padovano negli ultimi anni si è fatto apprezzare per i suoi tanti ruoli nelle fiction di successo del primo canale della tv di Stato.

Dal 2020 a oggi è infatti stato tra i protagonisti di show di grande seguito come Blanca e Che Dio ci aiuti. Da tre stagioni è poi in pianta stabile nel cast di Doc – nelle tue mani, medical drama di punta della tv italiana. Qui interpreta il ruolo di Riccardo Bonvegna e tornerà anche nella quarta stagione, già confermata ufficialmente.

Qualche settimana fa Spollon è stato anche il protagonista di un film tv del ciclo Purché finisca bene. E non sarà l’unico. Come riportato negli scorsi giorni da Cinguetterai, profilo X sempre aggiornato sulle novità di casa Rai, Pierpaolo sarà il protagonista di un altro episodio legato al ciclo.

Al suo fianco in questo film tv troveremo Paola Buratto, conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo in Call my agent Italia su Sky. Il cast di attori che reciterà al fianco di Pierpaolo Spollon in questo progetto si arricchisce di diversi volti noti del piccolo e del grande schermo.

Da Skam Italia arrivano Ludovica Martino e Francesco Centorame. La prima sarà protagonista, al fianco di Giacomo Giorgio, di un film tv su Carosello sempre su Rai Uno.

Si aggiungono al cast anche i nomi di Giuseppe Battiston (attualmente protagonista di Stucky) e Alessio Praticò. Ad oggi non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto. Non sappiamo pertanto né la trama né un’eventuale data di uscita.

Intanto nei prossimi mesi Spollon tornerà nuovamente a indossare il camice per le riprese della quarta stagione di Doc – nelle tue mani. Anche in questo caso non si conosce una data d’uscita ma è assai probabile che si tratti del 2026.