Lunedì 11 novembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della stagione 4 della serie L’Amica Geniale: tutte le anticipazioni sulla trama.

L Amica Geniale 4 trama

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della prima puntata de L’Amica Geniale 4, in onda l’11 novembre 2024, vediamo velocemente cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo.

Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire Nino, che si è di nuovo materializzato nella sua vita.

Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera da imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta, temuta e rispettata nel rione.

Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in sé stesse e nell’altra nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia.

Anticipazioni sulla prima puntata de L Amica Geniale 4 dell 11 novembre

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata de L’Amica Geniale 4, nell’episodio 1, intitolato La Separazione, Elena, dopo il successo del romanzo e gli anni trascorsi con Nino in Francia, vuole vivere a Napoli con le figlie, Dede ed Elsa. Ma tornata lì, scopre da Lila che Nino è ancora con sua moglie.

Nell’episodio 2, intitolato La Dispersione, Nino affitta un appartamento a Napoli, in via Tasso, ma Elena lo lascia, stanca delle sue scuse. Costretta da Adele, riprende le figlie e si trasferisce da Mariarosa e Franco. Dopo il suicidio di Franco, accetta di vivere con Nino.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, in onda l’11 novembre 2024.

Leggi anche le anticipazioni sulla seconda puntata

Dove vedere in streaming la prima puntata

Essendo una serie di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere L’Amica Geniale 4 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le stagioni precedente e piano piano sarà caricata anche questa.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de L’Amica Geniale 4 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.