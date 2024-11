I Cesaroni 7 stanno per tornare

Sono stati annunciati, sono stati rimandati (più e più volte) ma finalmente abbiamo una data ufficiale di inizio! La produzione de I Cesaroni 7 parte ufficialmente nei primi mesi del 2025 e in particolare a gennaio.

A confermarlo è stato Claudio Amendola, storico protagonista della serie Canale 5, nel corso di una lunga intervista a Verissimo. Al termine delle domande di Silvia Toffanin infatti l’attore ha ufficializzato il giorno del primo ciak della settima stagione, che torna a più di 10 anni di distanza dall’ultimo episodio.

“24 febbraio 2025, si girerà il primo ciak di una serie piuttosto amata nel passato“, ha svelato entusiasta Amendola davanti a un pubblico in visibilio per la notizia. Un ritorno, quello dell’amata famiglia protagonista della fiction di Canale 5, che ha fatto penare e non poco i tanti fan.

Dopo che negli scorsi mesi Claudio annunciò in pompa magna il comeback dello show con un nuovo ciclo di episodi (proprio a Verissimo) ci sono stati una serie di ritardi. Il primo ciak, previsto a novembre, era stato rimandato a data da destinarsi.

Finalmente adesso I Cesaroni 7 hanno una data di avvio ufficiale. Non ci sono ancora certezze in merito al cast che comporrà le storie della nuova stagione. Si è a lungo parlato di un ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Lucia. La stessa attrice aveva fatto sognare i suoi seguaci con alcune dichiarazioni che lasciavano sperare in un suo possibile coinvolgimento.

Il patriarca, dal 15 novembre la seconda stagione

In attesa di rivederlo nuovamente nei panni di Giulio Cesaroni Claudio Amendola torna il prossimo 15 novembre con Il Patriarca 2. “È una storia che mi è cresciuta in mano alla quale mi sono affezionato molto. In questa seconda stagione va a toccare quei punti che abbiamo lasciato aperti“, ha anticipato l’attore.