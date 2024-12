Lunedì 9 dicembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quinta ed ultima puntata della stagione 4 de L’Amica Geniale: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quinta ed ultima puntata de L’Amica Geniale, in onda il 9 dicembre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Antonio racconta ad Elena che Nino l’ha tradita ripetutamente e lei per sfogarsi ci va a letto. Tempo dopo, Nino è sparito ed Elena deve consegnare il romanzo. Decide astutamente di spedire il suo vecchio dattiloscritto ambientato nel Rione.

Nino torna da lei, ma Elena non prova più nulla per lui e si trasferisce nel Rione. Impegnata tra conferenze e presentazioni, Elena trascura le figlie e Lila se ne prende cura. Imma viene colpita dalla polmonite.

Lenù viene querelata da Carmen per diffamazione e scopre che dietro ci sono ancora una volta i Solara.

Anticipazioni sulla quinta ed ultima puntata de L Amica Geniale 4

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata de L’Amica Geniale 4, nell’episodio 9, intitolato La Scomparsa, Nino, che da tempo non passa a trovare sua figlia Imma, torna al Rione.

Tina scompare e inizialmente sono sospettati i Solara, più avanti invece aiuteranno a mobilitare le ricerche.

Nell’episodio 10, intitolato La Restituzione, il tempo passa, Pasquale viene arrestato ed Elena chiede aiuto a Nino che ora è un parlamentare importante, ma in un periodo complicato come Tangentopoli.

Lila e Enzo si stanno separando ed Elsa scappa con Gennaro, l’amore di sua sorella. Quando le figlie di Elena si trasferiscono negli Stati Uniti dal padre Pietro, Elena, ormai anziana, sceglie di vivere a Torino e di dedicarsi alla scrittura.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quinta ed ultima puntata de L’Amica Geniale 4, in onda il 9 dicembre 2024.

Dove vedere in streaming la quinta puntata de L Amica Geniale 4

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere L’Amica Geniale 4 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime stagioni e piano piano viene caricata anche la quarta.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, le puntate de L’Amica Geniale 4 vengono rilasciate in streaming nel catalogo della piattaforma.