Martedì 10 dicembre 2024 alle 16.00 su Rai 1 va in onda una nuova puntata della fiction italiana Il Paradiso delle Signore 9: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti? Anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 10 dicembre 2024

Marcello, finalmente, si è riappacificato con Matteo e lo invita a vivere a casa sua, mentre Marta ha intenzione di cercare un appartamento tutto suo.

Le Veneri scoprono la linea economica della GMM. Salvo ed Elvira informano Don Saverio che hanno deciso di sposarsi e gli chiedono di celebrare il loro matrimonio il prima possibile.

Nel nuovo appuntamento con la fiction italiana, Marta ha trovato una casa che fa al caso suo. Alfredo vorrebbe parlare con Clara, ma l’arrivo di Jerome lo blocca.

Procedono i preparativi del matrimonio di Elvira e Salvo, ma per lo sposo c’è una brutta notizia che riguarda il conto. Matteo e Odile sono sempre più intimi.

Dove vedere in streaming Il Paradiso delle Signore 9

Dal momento che Il Paradiso delle Signore 9 va in onda su Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere le puntate anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay.

Diretta streaming

Il servizio permette agli utenti di vedere qualsiasi contenuto originale dell’azienda (e tanto altro) in diretta sul sito o tramite app per tablet e smartphone, sia iOS che Android. L’unico requisito richiesto è l’iscrizione al servizio, operazione totalmente gratuita.

Una volta effettuato questo passaggio, inserendo tutti i dati richiesti, è sufficiente accedere digitando il proprio nome utente/indirizzo mail e la password scelta in fase di registrazione.

A quel punto, se si è da sito web, dal menu sulla sinistra si procederà nella sezione Canali TV, che tramite app, invece, è subito visibile nella parte inferiore della schermata, si dovrà cliccare poi su dirette e scegliere Rai 1, dove va in onda la fiction italiana.

Streaming on demand

In seguito al passaggio in TV, è poi possibile recuperare l’episodio o gli episodi grazie all’opzione on demand. Dopo aver effettuato il log-in, basterà digitare nella barra delle ricerche Il Paradiso delle Signore e cliccare sulla locandina della fiction.

Nella sua sezione dedicata, compaiono tutti gli episodi disponibili. Dal 10 dicembre, conclusa la messa in onda, si troverà in lista anche questa nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 9.