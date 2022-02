L’AMICA GENIALE 3 stagione anticipazioni, trama libro, cast e uscita

L’Amica Geniale avrà una stagione 3: tutte le news sul nuovo cast, l’uscita, e le anticipazioni sulla trama di Storia di chi fugge e chi resta.

Dopo un primo e un secondo fortunatissimo ciclo di episodi, la storia di L’Amica Geniale proseguirà con la terza stagione. Le vicende di Lila e Lenù – alias Raffaella Cerullo ed Elena Greco – proseguiranno nel tempo, raccontando il tramonto dell’adolescenza e l’inizio dell’età adulta delle due compagne. La regia non sarà più nelle mani di Saverio Costanzo, che nella seconda stagione si è fatto assistere da Alice Rohrwacher. I contenuti della serie si avvarranno della saga scritta da Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta. Sarà dunque questo il sottotitolo della stagione 3 di L’Amica Geniale, di cui ci si domanda quali siano la data di uscita, la trama e le anticipazioni. Ecco allora tutto quel che sappiamo in proposito.

Rinnovo ufficiale

Mancava solo l’ultima parola di Rai Fiction ed HBO intorno al rinnovo di L’Amica Geniale per una terza stagione, e alla fine – in piena epidemia – è arrivato. La produzione ha infatti confermato la realizzazione di un nuovo ciclo di episodi della serie ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. Ecco che cosa hanno dichiarato il presidente di Rai Fiction Eleonora Andreatta e la produttrice Francesca Orsi all’alba di maggio 2020:

“La grande sfida di L’Amica Geniale continua con l’annuncio di Rai ed HBO della terza stagione, rafforzando l’ambizione di creare un racconto complesso e portare l’immaginario italiano nel mondo”. Eleonora Andreatta

“Dare vita al bellissimo lavoro di Elena Ferrante è stata una gioia e un privilegio. Il fatto che sia gli spettatori che i critici abbiano continuato ad abbracciare la storia di Elena e Lila rende il tutto ancora più gratificante… Non vediamo l’ora di raccontare il prossimo capitolo della vita e dell’amicizia di Elena e Lila” Francesca Orsi

L’Amica Geniale 3 data di uscita: quando inizia terza stagione

A ridosso del finale della seconda stagione, le fonti ufficiali hanno confermato che L’Amica Geniale avrebbe avuto una stagione 3. La serie avrà un altro ciclo di episodi (ancora 8), che dovrebbero trovare spazio già nel palinsesto di quest’anno. Pare infatti che, rispetto al tempo atteso fra la prima e la seconda stagione, la terza avrà tempistiche di produzioni più brevi e L’Amica Geniale tornerà entro fine 2021.

Per il momento non c’è una data di uscita ufficiale, ma si sa che le riprese di L’Amica Geniale 3 sono cominciate a inizio anno. Di conseguenza, dopo almeno tre o quattro mesi di lavoro, il girato finirà nelle sale di montaggio e di post-produzione, perché gli episodi siano pronti nel corso del 2021.

Quando inizia quindi L’Amica Geniale 3? A meno di ulteriori sorprese nei mesi a venire, i nuovi episodi dovrebbero approdare su Rai 1 nell’autunno 2021.

Ma di che cosa parleranno?

Trama libro

Mentre aspettiamo di vedere i nuovi episodi di L’Amica Geniale, accontentiamoci di immaginare cosa accadrà nella stagione 3 della fiction Rai gettando uno sguardo trama del terzo libro di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta.

Questo capitolo della lunga saga, che – ricordiamolo – ha avuto e continua ad avere un successo internazionale, s’incentra sulla vita di Lila e Lenù negli anni Settanta.

Dopo il finale di Storia del nuovo cognome, scopriamo che Lila ha lasciato l’estenuante lavoro al salumificio e abbracciato l’amore per Enzo, da sempre suo amico fedele. Insieme a lui è entrata in politica iscrivendosi al Partito Comunista.

Contemporaneamente, lo ha anche assistito negli studi di informatica. Entrambi sono diventati programmatori iniziando a lavorare per la IBM.

Per parte sua Lenù ha deciso di sposare Pietro, col quale ha avuto le figlie Elsa e Adele.

Durante un’estate nel loro rione d’origine, Lila prega Elena di prendersi cura del figlio Gennarino.

La passione per la scrittura è diventata il lavoro di Lenù, rendendola una scrittrice di successo. Ma ad animarla più di tutti resta l’amore per Nino, indimenticato protagonista della sua infanzia. I due diventano amanti, e un giorno Elena abbandona tutto e fugge con lui, nella speranza di scacciare l’insoddisfazione del matrimonio e realizzare finalmente il suo vero sogno d’amore.

Anticipazioni episodi L’Amica Geniale 3

Come abbiamo detto più sopra, la stagione 3 di L’Amica Geniale prenderà il via su Rai 1 domenica 6 febbraio 2022: ecco le principali anticipazioni degli episodi.

Anni Settanta. Lila e Lenù conducono ormai vite lontane e separate, anche se continuano in qualche modo a restare fra loro connesse. La prima ha lasciato il marito e si è legata a Enzo, con il quale lavora impegnando però il tempo libero con la politica. Lenù si è invece trasferita a Firenze, dove è diventata scrittrice di successo raccontando la storia della sua infanzia. Ma sembra aver dimenticato l’amore di gioventù, preferendo la vita borghese promessale da Pietro, figlio del suo professore universitario. Accanto a lui, tuttavia, Lenù si sente ingabbiata in un’esistenza arida e senza stimoli.

Intanto, continuano le anticipazioni ai nuovi episodi di L’Amica Geniale 3, a Napoli Michele Solara ha accresciuto il suo potere ed ha una relazione ambigua con Lila, malgrado sia sposato con Gigliola. Il fratello di lui, Marcello, si è infine avvicinato a Elisa, sorella di Lila.

Nell’elenco qui sotto trovate però tutto quello che sappiamo sulle prossime puntate della serie, di cui vi riferiamo anche il calendario di messa in onda.

Prima puntata anticipazioni domenica 6 febbraio 2022 (Episodio 1 e 2)

Seconda puntata anticipazioni domenica 13 febbraio 2022 (Episodio 3 e 4)

Terza puntata anticipazioni domenica 20 febbraio 2022 (Episodio 5 e 6)

Quarta e ultima puntata anticipazioni domenica 27 febbraio 2022 (Episodio 7 e 8)

Naturalmente non è detto che, nelle settimane in cui sarà trasmessa, L’Amica Geniale 3 non vada incontro a slittamenti o rinvii delle sue nuove puntate.

Cast, attori e personaggi terza stagione

Il cast della stagione 3 di L’Amica Geniale avrebbe dovuto essere rivoluzionato. Per diversi mesi dopo l’annuncio della nuova stagione, si era pensato che Gaia Girace e Margherita Mazzucco avrebbero recitato solo nei primi episodi per poi essere sostituite. L’arrivo del regista Daniele Luchetti (Mio fratello è figlio unico), che è subentrato a Saverio Costanzo, ha invece dato una svolta a quanto precedente pianificato.

Girace e Mazzucco sono dunque rimaste al loro posto, e lo stesso può dirsi degli altri attori e personaggi delle altre stagioni di L’Amica Geniale, che torneranno quasi tutti.

I principali sono:

Gaia Girace è Lila

è Lila Margherita Mazzucco è Lenù

è Lenù Francesco Serpico è Nino Sarratore

è Nino Sarratore Matteo Cecchi è Pietro Airota

è Pietro Airota Daria Deflorian è Adele Airota

è Adele Airota Giovanni Buselli è Enzo Scanno

è Enzo Scanno Anna Rita Vitolo è Immacolata Greco

è Immacolata Greco Elvis Esposito è Marcello Solara

è Marcello Solara Alessio Gallo è Michele Solara

è Michele Solara Francesco Russo è Bruno Soccavo

Gli altri attori e personaggi di L’Amica Geniale 3:

Luca Gallone è Vittorio Greco

è Vittorio Greco Antonio Buonanno è Fernando Cerullo

è Fernando Cerullo Giovanni Amura è Stefano Carracci

è Stefano Carracci Fabrizio Cottone è Alfonso Carracci

è Alfonso Carracci Eduardo Scarpetta è Pasquale Peluso

è Pasquale Peluso Giorgia Gargano è Nadia Galiani

è Nadia Galiani Giovanni Cannata è Armando Galiani

è Armando Galiani Francesca Pezzella è Carmela Peluso

è Carmela Peluso Rosaria Langellotto è Gigliola Spagnuolo

è Gigliola Spagnuolo Pina Di Gennaro è Melina Cappuccio

è Melina Cappuccio Sarah Falanga è Maria Carracci

è Maria Carracci Imma Villa è Manuela Solara

è Manuela Solara Clotilde Sabatino è la prof.ssa Galiani

è la prof.ssa Galiani Giulia Mazzarino è Maria Rosa Airota

è Maria Rosa Airota Gabriele Vacis è Guido Airota

è Guido Airota Bruno Orlando è Franco Mari

è Franco Mari Sofia Luchetti è Dede Airota

è Dede Airota Sophia Protino è Elsa Airota

è Elsa Airota Salvatore Tortora è Gennarino Carracci

è Gennarino Carracci Francesca Montuori è Elisa Greco

è Elisa Greco Maria Vittoria Dallasta è Silvia

è Silvia Chiara Celotto è Eleonora

Riprese e location

Le riprese della stagione 3 di L’Amica Geniale sarebbero dovute cominciare tra la primavera e l’estate 2020.

Il dramma del Coronavirus che ha colpito l’intero settore cine-televisivo ha tuttavia determinato uno slittamento della tabella di marcia. Così, le riprese dei nuovi episodi della serie targata Rai ed HBO sono partite a inizio 2021, sempre nella location principale che resta la città di Napoli.

Nell’arco dei lunghi mesi di riprese della stagione 3 di L’Amica Geniale 3, terminate nell’autunno 2021 ma spesso accidentate da ritardi imputabili ancora alla pandemia, la troupe si è però spostata nelle location di:

Firenze e Viareggio in Toscana

Caserta, Torre Annunziata e Santa Maria Capua Vetere in Campania

Torino

Torino è servita come ambientazione di alcuni luoghi universitari. Nel febbraio 2021, infatti, le maestranze erano in Piemonte per alcune riprese svoltesi presso la Facoltà di Chimica e a Palazzo Campana.

Le scene girate a Viareggio sono state due, una ad agosto e l’altra a settembre 2021. La prima ha coinvolto l’Hotel Tina, sulla celebre Passeggiata. La seconda ha visto invece la ricostruzione del fittizio stabilimento balneare Raffaella, dove s’immagina che, negli anni Settanta, Lenù e Lila abbiano trascorso un’estate.

