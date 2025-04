Neil Druckmann svela che nella seconda stagione di The Last of Us ci saranno diverse scene “brutali” tagliate dal videogioco

The Last of Us 2 includerà delle scene tagliate dal videogioco

La seconda stagione dell’acclamata serie TV The Last of Us, prodotta da HBO, promette di alzare il livello della tensione e dell’azione. Secondo quanto rivelato dal co-showrunner Neil Druckmann, la nuova stagione includerà alcune scene inedite che erano state eliminate dal videogioco The Last of Us Part 2. Questi contenuti, descritti come “brutali“, renderanno l’adattamento ancora più immersivo.

La seconda stagione della serie, prevista per aprile 2025, adatterà la storia del secondo capitolo videoludico. Druckmann ha spiegato che alcune delle scene tagliate dal gioco faranno ora parte della serie TV. Tra le sequenze ripristinate troviamo momenti significativi come Jackson Party, The Hunt e Seattle Sewers, già recuperati nella recente rimasterizzazione del gioco per PlayStation 5.

Tra queste, la scena di Seattle Sewers promette di essere una delle più cariche di tensione, con Ellie alle prese con creature infette in un ambiente claustrofobico e oscuro.

Inoltre Catherine O’Hara interpreterà Gail, la terapista di Joel, nella seconda stagione di The Last of Us. Si tratta di un nuovo personaggio mai apparso nei videogiochi, e che dal trailer sembra nascondere qualcosa.

Il debutto della seconda stagione è previsto per il 14 aprile 2025 su Sky e NOW. Nel frattempo, i fan possono rivedere la prima stagione in streaming e recuperare i videogiochi.