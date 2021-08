Tra le produzioni previste nella nuova stagione televisiva anche un lungometraggio ispirato alla storia di Maria Bergamas, conosciuta anche come madre d’Italia. La Bergamas fu selezionata fra altre donne per piangere la morte del figlio, caduto durante la Prima Guerra Mondiale. Tra le bare senza nome giunte dal fronte Maria ne scelse una, che simbolicamente divenne quella del figlio. Il corpo dell’anonimo soldato fu poi trasferito presso l’Altare della Patria a Roma, e quella bara è diventata il Milite Ignoto, di cui proprio quest’anno ricorre il Centenario. Rai 3 celebrerà la solenne ricorrenza attraverso il docufilm La scelta di Maria, che andrà in onda per due serate a novembre.

Il progetto vedrà alternarsi filmati appartenenti all’Istituto Luce, documenti d’archivio ed altre testimonianze grafiche alla rievocazione in formato fiction. Ecco tutto quello che sappiamo sulla produzione.

Riprese e data di uscita

Il docufilm La scelta di Maria è stato girato durante l’estate 2021 e le riprese si sono concluse ad agosto. La troupe ha lavorato tra il Friuli e la Capitale, dove si è trattenuta la maggior parte del tempo.

A Roma si sono girati sia alcuni esterni che soprattutto gli interni, ricostruiti in studio. In Friuli i lavori si sono invece svolti particolarmente presso la città di Aquileia, che con la sua Fondazione ha partecipato alla produzione, e più in generale nell’area delimitata dall’Isonzo. Ma qual è la data di uscita del docufilm La scelta di Maria?

Pensato per ricordare il Centenario dalla tumulazione del Milite Ignoto al Vittoriano, che avvenne il 4 novembre del 1921, anche l’uscita del docufilm è stata fissata per mercoledì 3 e giovedì 4 novembre 2021 alle ore 21.25 su Rai 3.

Trama: storia di Maria Bergamas

La trama del docufilm La storia di Maria ripercorrerà la vicenda di Maria Bergamas all’epoca della Prima Guerra Mondiale.

Nell’ottobre del 1921, ad Aquileia, la Bergamas ricevette il solenne incarico di rappresentare le madri che durante il primo conflitto mondiale avevano perso un figlio. Maria piangeva la morte del suo Antonio, un fante disperso nel corso del combattimento.

Le salme di undici soldati il cui corpo non poteva identificarsi furono sistemate in altrettante bare disposte una accanto all’altra. Maria Bergamas sfilò tra di esse vestita di gramaglie, e benché all’inizio avesse pensato di sceglierne una il cui numero le ricordasse in qualche modo Antonio, alla fine si decise per la decima che non aveva alcun collegamento con il figlio scomparso.

A quel punto la bara fu caricata su un convoglio speciale diretto a Roma e qui, il giorno 4 novembre 1921, si tenne la cerimonia di tumulazione del Milite Ignoto.

Cast docufilm La scelta di Maria

Chi reciterà nel cast del docufilm La scelta di Maria Bergamas? Ecco l’elenco completo degli attori e dei personaggi che vedremo:

Sonia Bergamasco è Maria Bergamas

è Maria Bergamas Cesare Bocci

Alessio Vassallo

La Bergamasco è famosa per aver interpretato Livia, celebre compagna di Salvo Montalbano, nelle ultime stagioni del Commissario Montalbano. Sul suo drammatico ruolo, l’attrice ha dichiarato al Corriere della Sera:

“Ho cercato di immaginare questa donna. Mi sono avvicinata a lei con immenso rispetto per la sua vicenda… Le chiesero di diventare la Madre d’Italia e lei accettò, incarnando quel ruolo con la più grande pietas possibile per una donna, anche se avrebbe preferito milioni di volte essere solo e soltanto la madre di suo figlio ancora vivo”.

Anche Cesare Bocci è il volto di Mimì Augello nella stessa fiction, mentre il giovane Alessio Vassallo ha recitato in Il giovane Montalbano e, più di recente, in Lolita Lobosco.

Qualche notizia anche intorno alla troupe, la produzione e la regia del docufilm La scelta di Maria Bergamas. Il docufilm è diretto da Francesco Miccichè (Un posto al sole, I Liceali), mentre la produzione è affidata a Gloria Giorgianni e Rai Cinema, Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia e Istituto Luce-Cinecittà. Il progetto conta anche sul patrocinio del Ministero della Difesa.

Streaming

Il docufilm La scelta di Maria, che come abbiamo visto ripercorrerà la storia di Maria Bergamas, andrà in onda su Rai 3 e si potrà seguire sia in diretta streaming che in versione on demand.

La diretta sarà disponibile sulla piattaforma Rai Play contemporaneamente alla messa in onda televisiva, la sera del 4 novembre prossimo. Subito dopo il docufilm si potrà recuperare sempre su Rai Play alla pagina dedicata alla fiction in versione streaming on demand.

Per accedere a Rai Play è necessario registrarsi al sito o all’App (disponibile su smart phone, smart TV abilitate o tablet) e aver compiuto 18 anni.

