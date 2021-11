2 La Ruota del Tempo con Rosamund Pike

La Ruota del Tempo, TV show dal big budget da poco approdato su Amazon Prime Video, continua a ricevere pareri controversi. C’è chi è d’accordo che l’adattamento dei romanzi di Robert Jordan sia ottimo, e chi invece storce il naso su ritmo ed effetti speciali. In ogni caso la serie ha portato in TV la bella e brava Rosamund Pike, a cui è dedicato questo approfondimento.

L’attrice, che è diventata famosa grazie a Gone Girl – l’amore bugiardo recitando al fianco di Ben Affleck, è attualmente una delle interpreti più ricercate e pagate di Hollywood.

In La Ruota del Tempo è la protagonista femminile Moiraine, un’esperta di arti magiche che raduna un gruppo di giovani nel quale pare si nasconda il prescelto a salvare o mandare definitivamente in rovina il mondo.

Per il momento Amazon ha distribuito i primi tre episodi, riservandosi gli altri cinque per le prossime settimane. Lo show è stato girato in Repubblica Ceca in due momenti diversi, prima e dopo il lockdown di marzo 2020.

Le riprese non sono state facili, e non tanto per la pandemia quanto per la complessa riproduzione delle scene più epiche. Tra coreografie ed effetti speciali, gli incidenti erano dietro l’angolo, e uno di questi ha coinvolto direttamente Rosamund Pike.

Incidente sul set

L’attrice britannica era impegnata nella messa in scena di una lotta a suon di spade accanto a Daniel Henney (Criminal Minds, X-Men: le origini di Wolverine). Quest’ultimo, in occasione della première londinese, ha raccontato a Hello!:

“La seconda settimana di riprese, Rosamund e io abbiamo calcolato male un passaggio. Io avevo in mano una spada vera con cui mantenevo l’equilibrio, e l’ho ferita a una mano. Lei si è messa a urlare, è caduta ed è saltata in ambulanza. Io mi sono fiondato in una macchina e siamo corsi al più vicino pronto soccorso nella campagna della Repubblica Ceca”.

Henney è andato avanti a ricordare le condizioni della collega, rivelando che anche un episodio del genere ha contribuito a creare sintonia tra lui e Rosamund Pike.

“Abbiamo trascorso la nostra seconda settimana insieme cercando di rintracciare una macchina a raggi-X con cui assicurarci che il nostro show non fosse del tutto rovinato. Ed è stato il momento utile per creare un legame tra di noi. Per farla breve, tutto si è risolto per il meglio, ma quella fu una nottata molto speciale…”

La Ruota del Tempo vi aspetta su Amazon Prime Video con un nuovo episodio ogni venerdì. La serie ha già ricevuto il rinnovo per una seconda stagione prima ancora del debutto, e le riprese sono ricominciate da poco.