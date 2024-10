Kim Kardashian ha fatto un appello per chiedere il rilascio dei fratelli Menendez

Kim Kardashian non crede che i fratelli Menendez meritino l’ergastolo. In un saggio pubblicato da NBC News, la star e sostenitrice della giustizia sociale, ha espresso il suo sostegno per Lyle ed Erik Menendez.

I fratelli avevano solo 21 e 18 anni quando fecero notizia per l’omicidio dei loro genitori, José e Kitty, avvenuto nel 1996. Il loro caso ha ricevuto un rinnovato interesse pubblico grazie all’ultimo capitolo della serie Monster di Ryan Murphy.

Siamo tutti il prodotto delle nostre esperienze. Esse plasmano chi eravamo, chi siamo e chi saremo. Fisiologicamente e psicologicamente, il tempo ci cambia, e dubito che qualcuno possa affermare di essere la stessa persona che era a 18 anni. Io so di non esserlo!

Così ha aperto il suo lungo saggio Kim Kardashian. La fondatrice di KKW Beauty ha poi continuato ricordando come i fratelli avrebbero presuntamente subito per anni abusi fisici, sessuali e psicologici dai genitori.

Con il primo processo trasmesso in televisione, ha affermato che il caso di Erik e Lyle è diventato intrattenimento per la nazione e i media hanno trasformato i fratelli in mostri: due ragazzi arroganti e ricchi di Beverly Hills che hanno ucciso i loro genitori per avidità.

Kardashian ha sottolineato come secondo lei non abbiano avuto un processo equo e come all’epoca le risorse fossero limitate per le vittime di abusi sessuali, in particolare per i ragazzi.

Ho trascorso del tempo con Lyle ed Erik; non sono mostri.

Kim ha poi voluto specificare che le azioni dei fratelli Menendez ai tempi non sono giustificabili, ma bisognerebbe tenere conto anche delle persone che sono oggi:

Gli omicidi non sono giustificabili. Voglio essere chiara su questo. Né il loro comportamento prima, durante o dopo il crimine. Ma non dovremmo negare chi sono oggi a cinquanta anni. Lo dobbiamo a quei ragazzini che hanno perso la loro infanzia, che non hanno mai avuto la possibilità di essere ascoltati, aiutati o salvati.

Così ha concluso Kardashian. Il saggio è stato pubblicato in seguito alla notizia che i fratelli avranno un’udienza in tribunale a novembre. Il procuratore distrettuale di Los Angeles ha infatti ricevuto nuove prove secondo cui José Menendez avrebbe effettivamente molestato i suoi figli.

La nuova udienza potrebbe portare a una revisione della sentenza o a un nuovo processo, anche se non è stata ancora presa alcuna decisione.