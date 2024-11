In una recente intervista Kate Winslet ha ricordato il giorno in cui ebbe una reunion a sorpresa con uno dei violinisti di Titanic

Kate Winslet e la reunion con il violinista di Titanic

Kate Winslet ha avuto una reunion a sorpresa con l’interprete di uno dei passeggeri di Titanic. Sono trascorsi quasi 30 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche del film.

Era il 1997 quando i multisala di tutto il mondo furono invasi da uno dei fenomeni cinematografici più grandi della storia del cinema. Attualmente sono più di 2 miliardi e 200 milioni i dollari incassati dal blockbuster in tutto il mondo. Un successo senza precedenti che ancora oggi continua a regalare colpi di scena.

Negli ultimi giorni Winslet, che nella pellicola ha interpretato il ruolo della protagonista Rose, è stata ospite del The Graham Norton Show dove ha raccontato di aver di recente ritrovato l’attore che interpretò uno dei violinisti di Titanic.

Il violinista di Titanic

L’attrice era presente nello studio di registrazione in cui stavano creando la colonna sonora del film Lee, che l’ha vista protagonista nel 2023. “Ero presente alla realizzazione della colonna sonora ad Abbey Road. Alexandre Desplat ha realizzato la nostra colonna sonora – non so come diavolo abbiamo fatto a convincerlo, ma è stato fantastico. E quando eravamo lì, guardavo attraverso il vetro il palco dove c’erano tutti i musicisti – un’enorme orchestra di 120 elementi. Ho guardato questo violinista e ho pensato: ‘Conosco quella faccia’“, ha raccontato.

“Poi la giornata prosegue e alcuni musicisti iniziano a dire: ‘È lui!’ E lo indicano – ha poi proseguito Kate Winslet – E io pensavo: ‘Sono parente di questa persona? Chi è questa persona?’. E alla fine della giornata ho pensato: ‘Ok, devo entrare’. Così sono entrata e lui mi ha detto: ‘Kate, sono io!’“.

“Ricordate quando il Titanic sta affondando e il violinista si alza in piedi e fa: ‘Forza, ragazzi’ e inizia a suonare? – ha poi domandato Winslet al pubblico – Era quel tipo! È stato incredibile“.

“Era lui. È stato meraviglioso. Abbiamo avuto tanti momenti come questo nel film, in cui le persone con cui ho lavorato in precedenza o che conosco da molto tempo si sono presentate, ed è stato incredibile“, ha poi concluso Kate.