Un attore di Outer Banks ha rivelato in un’intervista di aver contribuito veramente a costruire il set di Poguelandia 2.0 i

Chase Stokes e Poguelandia 2.0

Chase Stokes ha aiutato attivamente la produzione di Outer Banks a costruire Poguelandia 2.0. La quarta stagione della serie è stata divisa in due parti da 5 episodi ciascuno che sono approdati su Netflix a distanza di un mese l’una dall’altra.

Lo scorso giovedì 7 novembre le ultime cinque puntate sono approdate nel catalogo e hanno lasciato un colpo di scena sconvolgente ai fan. Un’uscita di scena clamorosa che, a distanza di giorni, ancora è stata mal digerita dai seguaci della serie.

Con la fine della quarta stagione sono usciti anche alcuni segreti dal dietro le quinte della produzione. Uno in particolare ha catturato la nostra attenzione ed è stato raccontato da Tudum. Ci riferiamo alla costruzione di Poguelandia 2.0.

Durante le prime puntate di Outer Banks 4 abbiamo visto i Pogues ricostruire da zero quella che sarebbe diventata la loro terra e il loro mondo. Un molo, un bar, un negozio di esche e tanto altro per vivere come una comunità tutti insieme.

E a quanto nel tirare su tutta la scenografia della prima puntata c’è stato un ruolo di primo piano da parte di Chase Stokes. L’attore ha infatti raccontato di aver aiutato a costruire Poguelandia 2.0 per davvero e non soltanto per finzione.

“Stavo facendo tutte queste cose a caso lì intorno e mi sono reso conto: ‘Oh, sto facendo un po’ di sudore in questo edificio come Chase e non come John B‘”, ha raccontato.

Stokes infatti si trovava in città mentre la produzione aveva iniziato a costruire l’edificio. Per questo motivo ha aiutato per davvero gli operai a inchiodare alcuni assi del pavimento prima dell’inizio delle riprese. Una dedizione alla causa davvero notevole dell’interprete di John B.

Di recente Chase ha anche commentato quanto accaduto nel finale di stagione. Se non hai ancora terminato la visione dell’ultimo episodio, ti consigliamo di non proseguire con la lettura.

La tragica scomparsa di JJ ha sconvolto davvero tutti i fan dello show e anche il cast. “Quella con JJ è stata una vera amicizia, tra alti e bassi. Sarò per sempre grato per l’esperienza condivisa con Rudy, ci siamo divertiti tantissimo durante le riprese“, sono le parole dell’attore. Con la morte di JJ sono nate anche le prime teorie sul futuro dello show da parte dei fan.