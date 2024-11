Le prime teorie dopo il finale di Outer Banks 4

Il tragico epilogo di Outer Banks 4 non è stato ancora del tutto digerito dai fan. In molti sul web stanno esprimendo ancora il proprio dispiacere e la propria tristezza per quanto accaduto nell’ultima puntata.

Il pezzo che stai per leggere contiene numerosi spoiler sul finale di stagione della serie Netflix. Per questa ragione ti consigliamo di non proseguire con la lettura dell’articolo se non hai ancora terminato la visione delle ultime cinque puntate.

Il decimo episodio della quarta stagione di Outer Banks è terminato con l’uscita di scena di uno dei personaggi principali dello show: JJ. Il personaggio interpretato da Rudy Pankow è stato pugnalato a morte da Groff (suo padre biologico) ed è morto tra le braccia della sua amata Kiara.

Un epilogo sconvolgente che ha ovviamente scatenato il pubblico. In molti non si attendevano un colpo di scena di questo calibro proprio pochi giorni dopo l’annuncio della produzione di una quinta e ultima stagione della serie.

Quanto accaduto ha dato il via alle prime congetture su ciò che vedremo nell’ultimo ciclo di episodi. Una delle prime teorie riguarda Rafe e Kiara. In questa stagione abbiamo assistito a un percorso di redenzione del personaggio interpretato da Drew Starkey.

Dopo quanto accaduto nelle precedenti stagioni Rafe si è mostrato più collaborativo con i Pogues e ha deciso di unire le forze con loro. Secondo alcuni questa mutazione del ragazzo in Outer Banks 4 getta le basi per un avvicinamento romantico con Kiara.

Nelle precedenti annate abbiamo notato più volte diverse scaramucce tra i due, che lasciavano presagire la nascita di qualcosa di più. Con la tragica uscita di scena di JJ forse qualcosa potrà smuoversi veramente.

Leggi anche: Kate Winslet ha rivelato di aver avuto una reunion a sorpresa con uno dei violinisti di Titanic

In passato sia Starkey che Madison Bailey sono stati interrogati sulla ship Kiara-Rafe ed entrambi hanno smontato un’eventuale liason tra i due. Tutto cambierà nella quinta e ultima stagione?