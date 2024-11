Jacob Elordi con Luca Guadagnino?

Jacob Elordi sarà il protagonista del nuovo progetto cinematografico di Luca Guadagnino? Nelle scorse settimane la Lionsgate ha annunciato ufficialmente l’avvio della produzione del remake di American Psycho, film cult del 2000 con protagonista Christian Bale.

In queste settimane si sono diffusi diversi rumor su chi ricoprirà il ruolo di Patrick Bateman nella nuova versione targata Guadagnino. Uno dei nomi emersi è quello di Drew Starkey, che è stato di recente diretto dal regista italiano in Queer. Accanto al nome dell’attore di Outer Banks è stato inserito anche quello di Cooper Koch.

In questo caso però si è trattato però di un’autocandidatura. L’attore, noto al grande pubblico per il suo ruolo in Monsters 2, ha dichiarato in un’intervista che accetterebbe volentieri un ruolo di questo tipo. Ora però sono aumentate vertiginosamente le quotazioni di un altro golden boy di Hollywood: Jacob Elordi.

Secondo quanto riportato dal sito TheInsneider infatti l’interprete sarebbe in cima alle preferenze della casa di produzione. Elordi avrebbe decisamente il phisique du role per vestire i panni di Bateman nel remake. Jacob non ha mai lavorato al fianco di Luca Guadagnino, perciò in molti sarebbero curiosi di assistere una collaborazione tra i due.

Saranno mesi particolarmente intensi per l’attore australiano. Sono da poco terminate le riprese di Frankenstein, nuovo film di Guillermo Del Toro. Nelle prossime settimane Jacob tornerà poi sul set per le riprese di una nuova versione di Cime tempestose al fianco di Margot Robbie.

Inoltre dovrebbe partire nei primi mesi del 2025 la produzione della terza stagione di Euphoria, che è stata già più volte rimandata nel corso degli ultimi anni. Guadagnino, d’altro canto, non starà di certo con le mani in mano. Mentre il pubblico italiano attende di vedere il suo ultimo lavoro Queer (che arriverà nelle sale il 13 febbraio del 2025) il regista sta lavorando su altri due set.

Il primo è Separate Rooms, con protagonisti Josh O’Connor e Léa Seydoux, il secondo è Buddenbrooks.