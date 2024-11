C’è un nuovo drama in corso tra i protagonisti di È colpa tua, Nicole Wallace e Gabriel Guevara? L’attrice assente a un evento promozionale

È colpa tua, nuove frizioni nel cast?

Quello che succede dietro le quinte di È colpa tua tra i protagonisti sta entusiasmando il pubblico tanto quanto la storia d’amore tra Noah e Nick. Cresce l’attesa per il secondo capitolo della saga di Amazon Prime Video ispirata ai romanzi di Mercedes Ron.

Lo scorso anno milioni di fan in tutto il mondo sono stati conquistati dalla nascita della relazione tra i personaggi interpretati da Gabriel Guevara e Nicole Wallace, diventati veri e propri teen idol. Per molti mesi i due protagonisti sono stati al centro del gossip a causa di una presunta relazione.

Un legame che sembra essere nato, cresciuto e poi terminato fuori dal set della pellicola. Nei mesi successivi infatti si è a lungo parlato di frizioni tra Guevara e Wallace che, a quanto pare, avrebbero chiuso i rapporti. I due attori si sono unfollowati sui social e, nell’occasione di alcuni ringraziamenti, Nicole non ha citato Gabriel.

Queste e altre piccole scaramucce che testimonierebbero un clima piuttosto teso sul set. E in queste settimane le cose non sarebbero cambiate. I fan infatti notato un altro dettaglio che andrebbe a confermare le indiscrezioni. Nelle scorse ore si è tenuto un watch party durante il Festival de Sevilla dedicato a È colpa tua, che uscirà nel catalogo Prime Video a partire dal prossimo 27 dicembre.

Presenti all’evento la scrittrice dei romanzi da cui è tratta la saga Mercedes Ron, Gabriel Guevara e altri membri del cast. Assente invece all’evento Nicole Wallace e questo particolare non è sfuggito ai fan. In tanti hanno pertanto commentato il post qui in alto chiedendo notizie sull’attrice protagonista.

Nello stesso momento Wallace si trovava a Valencia a dare il suo contributo alle tante vittime del tremendo alluvione che ha colpito la città. Qualche giorno fa invece Nicole si trovava in Chile per presentare la pellicola a un altro evento con i fan. QUI il link.

In questo caso però a mancare all’appello era il suo collega, Gabriel Guevara. Che sia un caso che i due attori non abbiano presenziato insieme a entrambi gli watch party? O si stanno evitando volontariamente?