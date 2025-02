James Gunn, colui che è stato incaricato di supervisionare i nuovi progetti del DCU, ha rivelato che il film sulla Justice League potrebbe arrivare non prima del 2031.

Quando uscirà il film corale del DCU

Il DCU sta avendo nuova linfa vitale da quando James Gunn, regista de I Guardiani della Galassia della Marvel, ha preso nelle sue mani il controllo di tutti i progetti legati a questo mondo. Sono tante le serie TV, così come i film, che il pubblico deve aspettarsi nei prossimi anni.

Nel corso della presentazione della conferenza stampa per discutere di tutti gli aggiornamenti in merito, come riporta anche Variety, Gunn e Peter Safran hanno rivelato quando verrà proposto un lungometraggio sulla Justice League. Il loro piano è quello di concludere questa prima Fase tra sei anni.

Ciò significa che il crossover in stile Avengers dobbiamo aspettarcelo non prima del 2031. Stiamo parlando di un lungo lasso di tempo ma necessario per piazzare tutte le basi per il futuro. Nel 2025 sarà rilasciato Superman nei cinema, mentre prossimamente in TV il pubblico potrà vedere lo show su Lanterna Verde.

LEGGI ANCHE: Wicked, Ariana Grande e Cynthia Erivo apriranno gli Oscar con un medley

James Gunn, inoltre, ha assicurato che nel mondo del DCU ogni progetto è a sé stante. Di conseguenza, gli spettatori potranno vedere un film senza necessariamente aver guardato una serie TV e viceversa. Certo, ci saranno comunque delle chicche per i fan più accaniti:

“Rimaniamo fermi nel dire che ogni progetto è a sé stante. Puoi guardare Superman senza aver visto Lanterns. Però se lo fai, ci saranno delle cose per chi vedrà entrambi”.

Ad oggi non abbiamo molte informazioni sul futuro film sulla Justice League. I piani potrebbero ancora cambiare visto il lungo periodo di attesa ma vi terremo informati non appena avremo maggiori informazioni.