In una recente intervista, James Gunn ha rivelato che un film e tre serie TV della DC, attualmente in produzione, potrebbero subire dei ritardi. Ecco il motivo e quali sono i progetti in questione.

I possibili ritardi della DC

James Gunn, il nuovo direttore creativo e supervisore per quanto riguarda i progetti relativi al mondo cinematografico della DC, ha rivelato che alcuni progetti in sviluppo potrebbero subire dei ritardi.

Lo ha rivelato, insieme a Peter Safran, nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter. Alcune serie TV e due film, infatti, avrebbero avuto degli impedimenti che stanno rendendo più complicata del previsto la loro realizzazione.

Possiamo menzionare, prima di tutto, la serie TV The Waller con Viola Davis. Questa segue le avventure di Amanda Waller insieme a John Economos anche se i dettagli sulla trama sono ancora sotto la massima riservatezza. Nonostante il lavoro alle sceneggiature, Safran ha affermato che non hanno ancora trovato la strada giusta.

Si passa, quindi a Booster Gold tra le serie TV della DC che potrebbero subire dei ritardi nella messa in onda. La storia riguarda la vita di Mike Carter, conosciuto come “un perdente dal futuro” che usa gli strumenti della sua epoca per diventare un supereroe nel nostro presente. Il processo, in questo caso, è stato rallentato da uno showrunner che si è tirato indietro.

Proseguiamo con il film intitolato The Authority, che segue un gruppo di antieroi mentre usano dei metodi poco ortodossi per proteggere il pianeta. Al momento, purtroppo, non sembra essere una priorità per il mondo della DC e di conseguenza è stato accantonato.

Chiudiamo la lista con un altro film, in questo caso di cui si è molto parlato nelle ultime settimane: Swamp Thing. Le riprese, tuttavia, non sono ancora iniziate e lo stesso James Gunn ha affermato che ne parlano “occasionalmente“, confermato che la produzione è ancora lontano.