Martina Pedretti | 11 Gennaio 2024

The Last of Us ha trovato la sua Dina: Isabela Merced si unisce al cast della stagione 2

In questi giorni il team di The Last of Us sta annunciando i nomi di diversi attori che si stanno unendo al cast della seconda stagione. Oggi è stato il turno del personaggio di Dina, molto amato dai fan del videogioco. La sua parte è stata assegnata a Isabela Merced, e non a Cascina Caradonna, come invece sperava il fandom.

Dina ha un ruolo centrale nello sviluppo della trama del secondo capitolo di The Last of Us. Nel videogioco è Shannon Woodward a interpretarla, mentre Cascina Caradonna le presta il volto. I fan hanno sperato da subito che quest’ultima fosse la scelta anche per la serie TV, ma così non è stato.

Isabela Merced ha iniziato la sua carriera nella serie tv Nickelodeon 100 cose da fare prima del liceo, e negli ultimi anni ha recitato nel live action Dora e la città perduta. Inoltre è apparsa in Transformers – L’ultimo cavaliere e nel 2024 la vedremo al cinema con Madame Web, dove interpreta Anya Corazon / Araña.

Il personaggio di Dina in The Last of Us è descritto come una persona calorosa, brillante, indipendente, divertente, ma anche pericolosa. Isabela Merced è la scelta perfetta per il ruolo secondo Craig Mazin e Neil Druckmann.

Se non volete troppe informazioni su The Last of Us 2 non procedete nella lettura!

Chi è invece il personaggio di Dina? Nella seconda parte del videogioco, Ellie e Joel si stabiliscono a Jackson, una comunità di sopravvissuti all’apocalisse zombie. Dina è una di loro, e tra lei e Ellie nasce una vera e propria storia d’amore. Nel corso della storia ha un ruolo centrale sia per lo sviluppo del personaggio di Ellie che per la trama.

The Last of Us 2 inizierà le sue riprese a febbraio, e si ipotizza un’uscita nei primi mesi del 2025. Negli scorsi giorni sono stati annunciati anche due nuovi arrivati nel cast, Kaitlyn Dever (Unbelievable) come Abby e Young Mazino (Beef – Lo scontro) per Jesse.