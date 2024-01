News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 11 Gennaio 2024

The Last of Us

Sarà Young Mazino, attore noto per il ruolo di Paul Cho nella miniserie Beef, a interpretare Jesse in The Last of us 2

The Last of us 2, Young Mazino nel cast

Si arricchisce il cast di The Last of us 2. Dopo mesi di stop dovuti allo sciopero degli sceneggiatori prima e a quello degli attori poi, la preparazione della seconda stagione del fortunato show HBO è finalmente iniziata. Confermati Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie.

Il nuovo ciclo di episodi, che secondo le prime anticipazioni dovrebbe debuttare nel 2025, sarà ricco di novità. Tra i nuovi ingressi della seconda annata troveremo anche Young Mazino. L’attore ha raggiunto la popolarità quest’anno grazie alla miniserie Netflix intitolata Beef. Nello show, che ha vinto ben tre Golden Globes, ha interpretato il ruolo di Paul Cho.

Grazie al successo della serie l’attore è stato anche scelto da SZA per interpretare il protagonista maschile del video di Snooze, uno degli ultimi singoli della cantante. Ora per Mazino arriva un’altra importante novità.

Come riportato da Deadline, l’attore entra nel cast di The Last of us 2. Young Mazino interpreterà il ruolo di Jesse, un personaggio del videogioco che ha ispirato la serie. “Un pilastro della sua comunità che antepone i bisogni degli altri ai propri, a volte con costi terribili“, si legge nel pezzo.

“Young è uno di quei rari attori che è immediatamente innegabile nel momento in cui lo si vede – hanno dichiarato Craig Mazin e Neil Druckmann, co-creatori, scrittori, produttori esecutivi e registi di The Last of Us – Siamo così fortunati ad averlo, e non vediamo l’ora che il pubblico veda Young brillare nel nostro spettacolo“.

Negli ultimi giorni è stata anche annunciata l’attrice che vestirà i panni di Abby nella seconda stagione della serie HBO. Si tratta di Kaitlyn Dever, che interpreterà un personaggio che viene descritto come “un abile soldato“.

Prima di approdare in The Last of us la Denver ha fatto parte del cast di serie di successo come The Last Man Standing e Justified.