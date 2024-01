News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 11 Gennaio 2024

La Casa di Carta

Un errore in Berlino

Anche un piccolissimo errore di montaggio presente in Berlino non sfugge all’occhio attento dei fan! Lo spinoff de La casa di carta è una delle serie più viste del momento su Netflix. Nonostante sia uscito solo al termine dell’anno, il prequel con protagonista Pedro Alonso è immediatamente balzato in cima alla classifica delle serie tv più guardate negli ultimi sei mesi.

Un successo sorprendente ma immaginabile per un personaggio che, nella serie originale, aveva già conquistato il pubblico. Proprio a causa della presenza di un nucleo di telespettatori così elevato è molto facile che anche un errore impercettibile possa essere evidenziato. In queste ultime ore infatti sul web qualcuno ha notato un piccolo sbaglio nel montaggio che vi segnaliamo e, ne siamo sicuri, non avete senz’altro beccato.

Il piano di Berlino prende una svolta inaspettata quando l’uomo si innamora di Camille, la moglie dell’uomo che gestisce l’asta dei gioielli che Andrés e la sua banda vuole rubare. Spiando Polignac da un hotel situato di fronte alla sua casa Berlino si imbatte nella donna e se ne innamora perdutamente.

Pensando di andare all’opera con lei, il rapinatore si fa trovare vestito di tutto punto con uno smoking all’uscita dell’abitazione della donna. Camille cambia però i piani e, anziché portarlo a teatro, lo conduce in un concerto rock. Nonostante l’abbigliamento non consono Berlino si lascia andare ed è qui che i fan notano l’errore di montaggio.

Berlino – Netflix

Durante la scena, come si può vedere nella parte sinistra dell’immagine in alto, Berlino si toglie il papillon per stare più libero. In un frame immediatamente successivo però il papillon appare di nuovo ben legato al suo collo. Un’impercettibile sbaglio di poco conto ma che non è sfuggito all’attentissimo occhio dei fan.

Intanto in molti si chiedono se, visto il finale aperto e gli ascolti soddisfacenti, Netflix ha intenzione di rinnovare il prequel per una seconda stagione. Finora il colosso dello streaming non si è espresso ufficialmente sulla vicenda ma tutto lascia presupporre che la risposta sarà affermativa.