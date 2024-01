News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 11 Gennaio 2024

Grey's Anatomy

Il ritorno di Alex Landi

Alex Landi sta per fare il suo ritorno in Grey’s Anatomy. Abbiamo conosciuto il chirurgo ortopedico Nico Kim all’inizio della quindicesima stagione del medical drama. La new entry dell’epoca entrò immediatamente in contatto con il personaggio di Levi Schmitt.

La coppia formata dai due ha conquistato i telespettatori per diverse stagioni. La loro storia d’amore è però terminata durante la stagione numero 18. I due non sono più riusciti a riconciliarsi e questo ha spinto Nico ad accettare un lavoro con i Seattle Mariners. Dopo un’annata di assenza Landi potrebbe però ritornare al punto di partenza.

Nelle scorse ore infatti l’attore ha pubblicato sul suo profilo un selfie che lascia ben sperare i fan degli “Schmico”. Landi ha infatti postato uno scatto che lo ritrae con un camice blu (tipico dei medici del Grey+Sloan Memorial Hospital) e una didascalia che non lascia spazio all’immaginazione: “Grey’s stagione 20”.

Con questo post Alex Landi conferma il suo ritorno nel medical drama durante la ventesima stagione, che esordirà il prossimo 14 marzo sempre sulla ABC. Un nuovo ciclo di episodi più corto rispetto alle stagioni precedenti a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori che ha immobilizzato per mesi l’industria cinematografica e televisiva americana.

Questa sarà la prima stagione che non vedrà Ellen Pompeo parte del cast principale. Come ormai noto infatti l’attrice ha scelto di lasciare il suo ruolo da regular per dedicarsi a nuovi progetti. La Pompeo farà però delle incursioni nei panni di Meredith Grey durante l’intera stagione. Prevista la sua presenza durante la prima puntata.

Non farà parte del cast neanche Kelly McCreary. Dopo 9 stagioni l’attrice non vestirà i panni di Maggie Pierce. La ventesima stagione segna anche un cambiamento tra gli showrunner. Krista Vernoff verrà infatti sostituita da Meg Marinis.