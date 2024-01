News e anticipazioni

Leila Sirianni | 10 Gennaio 2024

Il Quinto Giorno

Mercoledì 17 gennaio 2024 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la seconda puntata della serie TV Il Quinto Giorno: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata de Il Quinto Giorno, in onda il 17 gennaio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

La biologa marina Charlie Wagner durante un rilevamento scopre un’anomalia. Rinviene grandi quantità di ghiaccio metano sulla superficie dell’acqua.

Ma non è solo questo: altre “stranezze” si stanno verificando in giro per il mondo.

In seguito la morte di uno chef e di altri addetti, insospettisce la biologa Cécile Roche che cerca di scoprirne le cause.

Intanto lo studioso Sigur Johanson svolge una ricerca su dei vermi che mangiano il ghiaccio.

Anticipazioni sulla seconda puntata de Il Quinto Giorno

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata, nel corso dell’episodio 3 de Il Quinto Giorno strani fenomeni continuano a manifestarsi nel mondo.

Venezia è invasa dalle meduse, a Vancouver una nuova specie di militi fa naufragare una nave da ricerca. In tutto ciò, Cecile scopre la causa delle morti.

Nell’episodio 4, la biologa avvisa la commissione sulla situazione della costa francese. Johanson e Lund sono sulla Thorvaldson per proseguire i rilievi.

Analogie sparse per il mondo iniziano ad essere collegate. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata de Il Quinto Giorno, in onda il 17 gennaio 2024.

Dove vedere in streaming la seconda puntata de Il Quinto Giorno

Andando in onda su Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Il Quinto Giorno anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settima dopo settimana, troveremo la prima stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Il Quinto Giorno vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.