Martina Pedretti | 10 Gennaio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì 11 gennaio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole giovedì 11 gennaio 2024

Puntata della soap Un posto al sole: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell'appuntamento del 11 gennaio 2024.

Roberto e Marina faranno una lotta contro il tempo per raggiungere Raffaele e Diego in Polonia ed evitare il peggio, ma questi ultimi, trovata casa di Ida, potrebbero mettersi in una situazione pericolosa. Alberto si rivelerà sempre più inadatto a fare il padre, e Giulia deciderà di fare a Clara una proposta che potrebbe sollevarla almeno un po’.

Trama puntata giovedì 11 gennaio 2024

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 11 gennaio 2024! Roberto e Marina si troveranno a fronteggiare una corsa contro il tempo nel tentativo di raggiungere Raffaele e Diego in Polonia, cercando disperatamente di prevenire un disastro. Nel frattempo, i due, una volta trovata la casa di Ida, rischiano di rimanere coinvolti in circostanze potenzialmente pericolose.

Nel frattempo, Alberto mostra sempre più la sua inadeguatezza nel ruolo di padre, mettendo in luce i suoi difetti. Questa situazione spinge Giulia a prendere una decisione significativa: proporre a Clara un accordo che potrebbe alleviare almeno in parte il peso delle sue responsabilità.

Queste le anticipazioni della puntata di giovedì 11 gennaio 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario – per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti.