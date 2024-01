Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 10 Gennaio 2024

My Home My Destiny

Le news e la trama di My Home My Destiny di giovedì 11 gennaio 2024

News e trama My Home My Destiny di giovedì 11 gennaio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News My Home My Destiny giovedì 11 gennaio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap My Home My Destiny: l’appuntamento è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 11 gennaio 2024.

Nell’episodio precedente, di mercoledì 10 gennaio, Zeynep si trova a essere ancora profondamente colpita dalla tragica morte di Mehdi.

Emine, preoccupata per la sua amica, cerca di tirarla su di morale proponendole di uscire e suggerendole di fare un salto in ufficio. Ironia della sorte, lo stesso giorno Baris decide di riprendere il lavoro. Tuttavia, il loro incontro non si sviluppa nel modo sperato. Baris, deluso dalle risposte di Zeynep e vedendola ancora in uno stato di shock, prende la decisione di concederle un periodo di congedo lavorativo.

Nel frattempo, in gran segreto, Nermin organizza un incontro al caffè con Sultan, Sakine e Ali Riza per discutere di un nuovo progetto che ha in mente, sfruttando i fondi di cui ora dispone. La trama si arricchisce di nuovi intrecci, promettendo emozioni e colpi di scena per i protagonisti della serie.



Trama puntata giovedì 11 gennaio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di My Home My Destiny del 11 gennaio 2024!

Nel prossimo episodio della seconda stagione di My Home My Destiny, Zeynep, ignara della vera identità di Nesrin, si avvicina sempre di più a lei, cercando di approfondire il loro rapporto. La donna è infatti Gulbin, la sua sorella perduta da tempo. Gulbin, in combutta con Ekrem e Meltem, sta tramando un intricato piano di vendetta.

Nel frattempo, Nermin decide di affidare la gestione delle sue aziende a Zeynep, annunciando la sua volontà di lasciare tutto nelle sue mani. Questo improvviso cambiamento getta Zeynep in una nuova crisi, mettendo a dura prova la sua stabilità emotiva. Le tensioni che ne derivano si riflettono negativamente anche sulla sua relazione con Baris, complicando ulteriormente il rapporto già travagliato.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di giovedì 11 gennaio 2024 di My Home My Destiny.

Streaming My Home My Destiny Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere My Home My Destiny in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.